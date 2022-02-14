美媒：神秘飞机令台湾防空“破口”面临考验

2月的一个周六下午，在台湾一个偏远角落，多云的天空中充斥着一种奇怪的隆隆声，居民们急忙跑到外面看看发生了什么。军事专家表示，如果2月5日飞越台湾东引岛的飞机证实为中国籍，则将是40多年来，除商业航空公司的飞机外，已知的首架飞越台湾领空的中国飞机。

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就这架神秘飞机，华尔街日报今天引述台湾东引岛的居民Sophia Liu回忆说，她给认识的人打电话，然后手机里突然弹出一条邻居的讯息：10分钟前，一架小型飞机飞过我们村，可能是中国的。Liu说，噪音只持续了几秒钟，但对这架神秘飞机的惊愕已经在台湾持续了近一周，这是在邻近的中国不断施压下，围绕这个自治岛屿的紧张局势不断升温的最新表现。

东引上空几乎不见飞机。东引是一座面积很小的岛屿，位于台湾主岛以北100多英里，但距离中国大陆只有30英里。东引乡长取得了这架小型飞机飞过该岛的模糊画面，后来被上传到YouTube上，并很快成为台湾电视新闻中的热点。

台湾军方超过24个小时才就此置评，发布了一份简短声明称这架飞机是民用机，但没有指明其属于哪一方。台湾一位立法委员援引军方情报称，这是中国的飞机，军事专家表示，若果真如此，2月5日的这架航机将是40多年来，除商业航空公司的飞机外，已知的首架飞越台湾领空的中国飞机。

台湾执政党民进党立法委员王定宇称，此次事件非常严重。最近几天，这段影像片段、王定宇的评论以及台湾军方的沉默，引发了一波媒体报道和社交媒体热议，凸显出面对日益咄咄逼人的中国威权政府，台湾岛内对这个民主自治岛屿的应对能力的担忧正在升温。

中共领导层把台湾视为中国领土的一部分，并誓言若有必要会武统台湾。随着美国和台湾之间加强联系，中国人民解放军在过去两年中几乎每天都派军机在台湾领空西南方向飞行，台湾官员将此称为一种“灰色地带”战争。

在该飞机2月5日飞越台湾领空后的几个小时里，专业和业余台湾军事观察家们仔细研究了录像，其中一些人猜测这是一架无人机。台湾立法院国防委员会委员王定宇认为这是一架Y-12运输机。该飞机这是中国的涡轮螺旋桨发动机多用途飞机，解放军过去曾用Y-12进行跳伞训练。

华尔街日报说，军事分析家说，这架飞机几乎可以肯定是来自中国，因为东引包含在台湾政府划定的“禁飞区”内，并且这样一架小飞机从更加遥远的地方飞入台湾领空的可能性相对较低。

东引是马祖列岛的一部分，位于中国福建省附近海域，人口不到1,500人。东引没有机场，只能通过渡轮或直升机到达，但有正式的驻军。该岛位于解放军飞机通常出动的地方以北数百英里。东引乡乡长林德建说，看到飞机飞得这么低，居民会有“一些些的恐慌”。

总部位于台北的智库国防安全研究院(Institute for National Defense and Security Research)的副研究员苏紫云(Su Tzu-yun)说，飞机较低的飞行路线表明它在试图避免被雷达探测到。

该报道称，来自中国的军事压力已引得一些台湾立法委员忧心于其空军战斗机飞行员所承受的重压，这些飞行员全天候奉命拦截中国的飞机。上个月，在一次训练任务中，一名台湾飞行员在其驾驶的F-16战斗机坠入海中后丧生，这是台湾空军自2020年初以来的第六起重大事故。