香港特首一天推翻二把手抗疫人选 学者料权争加速香港医疗大陆化

香港政府接近凌晨时分发稿，指特首林郑月娥召开内部高层会议后决定，「进一步安排」局长分管与中国内地对接抗疫的五个工作小组召集人，但名单与作为港府第二把手的政务司长李家超前日所公布的不同，与李同为纪律部队出身的保安局长邓炳强不在新名单内，而李家超亦改为负责统筹安排，并向特首「汇报」。政治学者陈家洛指出，这种权斗不单会影响抗疫工作，造成「揽炒」，更会是香港医疗制度向大陆范式转移的切入点，加速香港大陆化。

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李家超前(12日)晚公布与中国官员商讨援助香港抗疫工作的成果，指北京的中央政府原则上接纳港府请求的整体方向，包括保障香港食物和生活必需品的供应，并成立五个「专班」(即小组)与中央部委和广东省代表跟进对接，并由运房局局长陈帆跟进物资供应事宜、纪律部队出身的政制及内地事务局局长曾国卫跟进与内地联系及统筹、保安局长跟进人员及物资等通关安排，卫生局长陈肇始则被指会跟进其「负责下的相关工作」。

有关公布随即引发政圈争议，质疑林郑月娥已被架空，「武官」(泛指纪律部队)将上位；包括亲建制的网媒《香港01》昨日亦有此说。及至深夜11时半过后，港府发稿，指高层开会后敲定五个「工作小组」的「特区政府召集人」名单，除了陈帆、曾国卫及陈肇始各领导一个工作小组外，还新增两名政务官：发展局局长黄伟纶和商务及经济发展局局长邱腾华分管检疫设施和医疗物资保障工作小组。至于「李家超名单」上的邓炳强，则不在「林郑月娥名单」上。

特首更罕有地为港府在市民要长时间才获得隔离服务表示「深感不安和抱歉」，并承诺设热线解答市民疑问。

浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛向本台表示，林郑月娥24小时改变李家超的公布，明显是港府高层之间的权力斗争，亦反映决策层沟通崩溃(breakdown)，这在政府操作而言是不可接受的。他续称，权争原因是北京迟迟未就下任特首人选表态有关，于是有意角逐者和期望在下任管治班子工作者纷纷借疫情争功，向北京表忠，尽管是表现不济的官员。

他认为，北京对这类权争固然不满，但同时会选择能与中央最合作的官员，在这情况下，香港的医疗管治一定会按中国内地那套来改，不会适可而止，可以预见，香港会照搬内地那套社会控制，在「动态清零」这「政策霸权」下，港人的接受力和如何反应仍是未知数，可以肯定的是，香港医疗制度大陆化会被这些权争或争取表忠而加速。他概叹，难怪国际社会撇除(write off)香港。