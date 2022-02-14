香港疫情连日创新高 今料累计近万宗 超前四波总和 明起打针降至3岁护幼

香港连续三日录得逾千宗武汉肺炎确诊个案，昨(13日)单日录得1347宗确诊病例和约二千宗初步阳性个案，再创单日新高；而以初阳个案有九成会确诊推算，今午共有的感染个案将会超过一千五百宗，再创单日新高，亦令第五波疫情的本地感染个案今天有机会累积近万宗，是前四波疫情感染人数的总和。另外，是次第五波疫情首次出现幼童危殆，当局决定，明天起，把接种科兴疫苗的年龄进一步降至3岁。

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随着感染人数增加而高峰期仍未到顶，医院管理局表示，染疫人数已严重超出公立医院可应付容量，为此决定，优先安排病情严重、长者及儿童患者等三类病人入院使用隔离病床，并大幅减少非紧急服务。医管局总行政经理李立业表示，若情况进一步恶化，不排除会暂停医院常规服务，将部分医院转为集中接收患者，并在社区设指定诊所治疗非疫症病患。

卫生防护中心传染病处主任张竹君昨在记者会上指出，Omicron病毒传染性很高，以上星期数据为例，个案宗数每两、三日便翻倍，截至前日，第五波疫情累计约8300宗本地感染个案。以香港初步阳性个案有逾九成会成为确诊个案计算，昨日的二千宗初确病例会有约1800宗今天公布为确诊，即使以两间电台引述消息人士透露，昨日新增的确诊病例约为1530宗来计算，第五波的本地感染个案亦将会接近一万宗。若此，香港的累积确诊个案将会由17046宗增至约1.86万宗，亦即第五波的本地感染个案数目将会超过前四波确诊病例的总和。

港府数据又显示，年轻人的感染率高于长者。张竹君指出，这一波疫情的八万多名确诊者，年龄介乎1个月至104岁，约55%患者已接种两针疫苗。若以年龄分类，18岁以下患者占总数约15%，当中4%属小于4岁的患者；年满65岁的长者占约11%。

另外，港府宣布，本月15日起，接种科兴疫苗最低年龄由上月下旬的5岁，进一步降至3岁；而接种复必泰疫苗的最低年龄则维持在5岁，开始日期亦寞科兴迟一天，即16日开始。

香港大学儿童及青少年科学系讲座教授刘宇隆表示，过去三、四年，4岁或以下儿童少有接触人类冠状病毒，未能达到「交叉免疫」以对抗新冠病毒，相信儿童重症会陆续浮现。他预料，近日的海啸式疫情尚需数周才会回落，建议港府加快让儿童打疫苗。