中国一前外交官称：彭帅高大力壮不可能被性侵

中国前外交官高志凯（Victor Gao）日前接受澳大利亚媒体访问，语出惊人地表示，网球明星彭帅又高又壮，不太可能被占便宜，还说彭帅心智成熟，可以保护自己，“想占彭帅的便宜，算了，是在幻想吧”。

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据台媒新头壳今天报道，中国前战狼外交官高志凯称彭帅太高太壮：不可能被性侵。网友听了譁然，怒批高志凯颠倒黑白没人性，不惜把施暴者洗白成“受害者”。

据该报道，澳大利亚新闻节目《60分钟》（60 Minutes Australia）日前专题报导彭帅事件，访问曾经担任邓小平翻译的中国前外交官高志凯。高志凯公开质疑彭帅遭性侵事件的真实性，表示彭帅是一位非常成功的运动员，非常强壮，“她是一个非常高大的人——她比我高”，据高志凯称，因此以她成​​熟的心智和成熟的身体条件，她可以照顾好自己，在中国任何人面前，她都可以保护自己。

高志凯还说，如果以他这种身高的人，想占彭帅的便宜，“算了，是在幻想吧”，该报道称，高志凯暗示中国前副总理张高丽性侵彭帅是不可能，高志凯并指责西方媒体接受这个“幻想”。

高志凯现任中国与全球化中心的副总裁，他辩称，所谓的事件发生在多年前，那时的彭帅并不是未成年人，而在这段时间里，她是一个自由的人，没有受到骚扰的迹象。

据该报道，这番离谱的言论一出，引起网友痛批，澳大利亚网友大骂高志凯，是要说彭帅身体太强壮，所以不能被一个强大的专制政客强迫进行性行为吗？这是什么奇怪的看法。还有网友砲轰，一个自称耶鲁大学法学博士的人，竟然不懂性侵的概念。事实上，在彭帅曾经控诉的细节中，张高丽根本是利用权力，做出违背彭帅意志的性侵恶行，这跟善跑者不会被性侵、因为会跑，一样荒谬。

该报道称，还有网友认为，来自中国红色大佬们的否认，更增添彭帅性侵案的可信度。