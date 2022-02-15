中国为何被指控对维吾尔人种族歼灭

中国政府在新疆的行动带有种族灭绝的性质仍然存在争议。 然而对于某些专家来说，其实，那些存在的证据已无可辩驳，这是法国媒体近日报道指出的。

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在1月20日的法国国民议会上，那项承认中国对待维吾尔人行径是“种族灭绝性质”的决议案并没有真正的进行辩论。这是法国观点周刊的报道。报道还说，投票结果是一致性通过，或者说几乎一致通过（169 票赞成，5 票弃权，1 票反对）。除了法国左派《法国不屈服( La France insoumise) 》政党的代表 Clémentine Autain 提出理由因在这问题上与专家之间缺乏共识，其国会党团成员弃权之外，国会代表们几乎是统一立场地赞成此一决议案。 而唯一投反对票的是巴黎第13区华人社区的共和国前进党（LREM）的华裔国会议员陈文雄，他的态度是毫不令人感到意外地沉默不语。

然而，种族灭绝的罪行需要有假以时日的行径，才能顺理成章的加诸于人。同样的情况也发生在维吾尔人中 ，即使在其与中国中央关系陷入困境的历史中也是如此。这些司土耳其语的穆斯林少数民族自 2017 年 4 月起在其一些成员发动圣战袭击之后，遭到了前所未有的镇压。

除了将至少数十万男女关押在再教育中心之外，还对他们实施严厉的监视制度，将他们祈祷或禁食等常见的宗教活动定为犯罪。

因此，维吾尔族中的一些知识分子提到了文化种族灭绝，甚至简单地说就是一种族灭绝。 从 2018 年起，位于伊斯坦布尔的维吾尔学院举办了支持这一罪行属性的论坛和辩论。在他们使用的语言中，受害者还使用来自阿拉伯用语说自己的“Qirghinchiliq”，或“Qetliam”；这是自 18 世纪中叶清朝征服中原以来，至今仍专门保留用于描述屠杀平民百姓的术语，甚至用到那些死伤惨重的事件，例如 2014 年在叶尔羌，据报道有几个村庄被夷为平地，数千人失踪（根据世界维吾尔代表大会的数据为 2,000 人）失踪。

究竟是“种族灭绝”还是“种族文化的灭绝”？

但 2010 年代后期发生的事件与这些先例不同。 自 2017 年以来，没有记录到有平民灭绝。 死者隐藏分散在那些再教育中心的秘密中，是无法看见的。 此外，并非所有维吾尔知识分子都会立即采用“种族灭绝”这个词。在挪威避难的维吾尔语言学家 Abduweli Ayup 作证说 ：“在 2018 年，我不同意那些人用这个词来谈论这件事。”然而，他多年来一直在记录那些受害者的姓名。他说：当时我认为这只是中国当局的一个灌输洗脑计划，而不是种族灭绝。

他还说，在我想象中，那些被拘留的人很快就会被释放，或者最坏的情况是中国人想要奴役我们，要我们在他们的工厂廉价工作，因为他们需要良好的劳动力市场，而中国的劳动力成本极大增幅的不断的增加。 »

四年后，面对史无前例的暴行，例如 2019 年揭露的强制绝育那些被拘禁教育营里的妇女，以及这种悲剧的持续下去，他改变了主意。

在学术界，2018 年首次使用“文化种族灭绝”（或 ethnocide）这一表述，以明确区分其与 签署于二次大战的创始文本- -1948 年《防止种族灭绝公约》所定义的正确意义上的种族灭绝。但面对相关内容爆料的堆积，一些新疆问题专家会恳求从字面上辩护。 2020 年 6 月发表的一篇学术文章由为美国共产主义受害者纪念基金会工作的德国研究员 Adrian Zenz 撰写，通过分析强制绝育的粗暴加剧，具有里程碑意义。 这位汉学家旨在证明它是由中国官员和人口学家在 2010 年代中期在维吾尔语“人口优化”的委婉说法下宣布的。

根据中国官方文件，2018 年全国 80% 的避孕环安装都是在新疆进行的！ 文章因此得出结论，“这些数据提供了迄今为止最有力的证据，证明北京在新疆的政策符合种族灭绝的标准之一”。

这一决定性因素促使特朗普政府在 2021 年 1 月任期的最后几天恢复了这项指控。同年 12 月，在伦敦组建的“维吾尔法庭”的独立专家也发表了同样的看法指出：“中华人民共和国（PRC）通过采取措施阻止生育，实施了种族灭绝”……

根据法国共产党国会国会议员 Alain David 1 月 20 日提出决议案的结论，决定了法国国民议会的投票。

“断其血统、断其根”：学者们还于 2021 年 9 月在纽卡斯尔举行了为期三天的会议，讨论“新疆危机”。

在会议的一开始时，汉学家和人类学家乔安妮史密斯芬利就正式指出：“有一种针对维吾尔人系统性及有预谋的人种破坏。 Adrian Zenz 在纽卡斯尔会议上发表他的论点指出， 但是我们怎么能在没有消除肉体的情况下谈论种族灭绝呢？

根据 Adrian Zenz 的计算，到 2040 年，这种强制性的人口转变预计将导致少掉逾400 万的维吾尔族新生儿。

乔安妮.史密斯芬利指出，这种防止生育构成了谈论生物种族灭绝的基础，史密斯芬利是该文章的科学审查委员会的成员。 当然，我们看不到类似其他人群种族灭绝的那种大规模谋杀。 这是一种新形态的种族灭绝，就像我们以前从未见过的那样，不是快速和戏剧性的，而是缓慢而痛苦地灭绝。 »

对于这些从事定义种族灭绝资格的参与者来说，这一人口政策与 1948 年公约定义的其他条款一致的几个要素相结合：将数十万儿童安置在国家的寄宿学校，从而切断他们的文化。

维吾尔族的历史文化遗产遭到破坏，数以千计的伊斯兰古迹消失，文化和宗教传统被取缔； 更不用说大规模拘留造成的死亡人数，由于缺乏透明的统计数据，这些死亡人数难以量化。

乔安妮·史密斯芬利评论道，正如伦敦维吾尔法庭顾问律师哈马德·萨比所说，要明白的是，这些记录在案的只是冰山一角。”

这项阐释工作的参与者们最终确切指出，早在 2017 年披露的官方文件就可以证明消灭破坏的意图，其中提到“断其宗、断其根、断其结、断其本源”。

对于法国维吾尔族研究员迪尔努尔·雷汉来说，纽卡斯尔研讨会通过汇集维吾尔族专家、汉学家和人权专家，展示了“学术层级的共识”。

此外，这个“纽卡斯尔研讨会团体”的专家研究人员还应该在未来几天共同签署一项条文，提醒大家：他们之间对于中国政府在新疆犯下的罪行的性质，不存在任何的争辩或怀疑。