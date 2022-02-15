中国一家星巴克遭指驱赶用餐民警 党媒开轰

星巴克在中国重庆的一家门市店员驱赶在门口吃饭的民警，这起事件在网络上发酵。虽然星巴克称是误会并表达歉意，仍遭到网络公审。中共党媒更刊发评论，要星巴克“收回你的傲慢”。是否带动引发新一波中国全民讨伐星巴克，引发关注。

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据中央社今天报道称，中国星巴克遭指驱赶用餐民警。2月13日起，一篇指责星巴克重庆磁器口后街门市店员驱赶在门口吃饭民警的文章，在中国的网络上引发热议。中国星巴克的官方微博于14日发布声明，称并未驱赶与投诉民警，是双方沟通误会，并且对此致歉。

然而，星巴克的声明显然无法消除网友的怒火，大批网友在中国消费评论平台“大众点评”中，这间店面的页面留下半颗星的差评，留言也丝毫不客气批评“一个廉价咖啡，谁给你的优越感？”

除了网友的评论，中共党媒人民网于14日以“星巴克请收回你的傲慢”为题刊发文章评论这起事件。文中指出“执勤民警在门店门口吃盒饭，就妄加驱赶，谁给的权力？嫌驱赶不过瘾，还要投诉民警，谁给的底气？”强调这起事件如果属实，该被投诉的是星巴克。文中提及，无论从什么角度，星巴克都没有理由也没有必要驱赶民警。哪怕民警无意中占用了星巴克的座位，影响了顾客用餐，工作人员只要提醒就好，何必驱赶。至于投诉民警的行为，背离人情事理，纯属“挑衅”了。

但这篇评论最后也提到，虽然星巴克的员工粗暴对待民警，然而无须过度突出星巴克的外企身份。“驱赶民警这种做法，发生在国内企业身上也不容原谅。原因很简单，谁伤害为公众服务的人，谁违背公序良俗，谁冒犯大众情感，谁就难逃大众谴责”。

据中央社，在事发之后，星巴克过往在中国市场遭裁罚的记录也被再次提起。据该报道引述消息称，2021年12月，无锡的两家星巴克门市发生使用过期食品原料的事件，不但被勒令歇业，随后也分别遭裁罚人民币69万元、67万元。包含广东深圳、湖南常德等地的门市都有因贩售过期食品而被罚的记录。此外，重庆有两家店面则曾因消费纠纷而被起诉。