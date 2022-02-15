台湾宣布已加入欧盟就中国压制立陶宛贸易问题在WTO提出的诉讼

据台湾外交部周二表示，台湾已加入美国和澳大利亚的行列，支持欧盟在世界贸易组织(WTO)指控中国对立陶宛施加贸易限制的诉讼。欧盟上个月在世贸组织发起了一项挑战，指控中国对立陶宛实施歧视性贸易行为，称其威胁到欧盟单一市场的完整性。目前已经有包括世界工业7国集团全部成员国在内多国宣称加入在世贸组织的这一诉讼。

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据路透社今天报道说，台湾加入欧盟就中国压制立陶宛贸易问题在WTO提出的诉讼。

立陶宛正面临着来自中国的压力，中国要求立陶宛撤回去年允许以台湾为名在首都开设实质大使馆的决定。中国已经降低了与立陶宛的外交关系，还向跨国公司施压，要求它们切断与这个波罗的海国家的联系。

据台湾外交部发言人欧江安表示，台湾已于上周三在WTO提出以第三方身分加入该案件的磋商。欧江安向记者表示，中国的经济胁迫已经违反了国际经济和贸易规范，不应被容许。她称台湾将与立陶宛和欧盟等志同道合的伙伴合作，维护以规则为基础的国际贸易体系。

英国也表示将加入此案。

路透社说，于世贸组织提出争端解决程序后，允许各方在60天内进行协商，以达成解决方案。如果没有达成任何协议，欧盟可以选择正式提出调解争端，设立一个世贸组织小组来研究其对中国的主张。