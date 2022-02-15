对谷爱凌捧红过度？有人劝降温以防日后尴尬

中共官媒《环球时报》前总编胡锡进发文，急呼官媒在宣传谷爱凌时要“适度”， 以防今后陷入尴尬被动的境地。胡锡进针对谷爱凌国籍归属问题引发的争端称，谷爱凌以后更有可能会生活在美国，因此中方在对谷某进行宣传时，“要预留一个模糊地带，防止未来被动” 。胡锡进建议宣传谷爱凌为中国队争光而不要说为中国争光。胡锡进的发文，虽然提醒要预先做出风险控管，也引发对谷爱凌国籍的进一步质疑。

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据中国官方媒体搜狐报道称，环球时报前总编辑胡锡进建议，对自称在美国是美国人，在中国是中国人的谷爱凌宣传，要适度，应局限在体育成功和奥运精神内。胡锡进建议不要往爱国主义方向靠。

据胡锡进发文称，谷爱凌在冬奥会上获得巨大成功，老胡像大多数国人一样，为她代表中国队赢得金牌而由衷高兴。同时我要提醒，舆论对她的宣传要适度，应局限在体育成功和奥运精神范围内，不要往爱国主义方向靠，像“为国争光”这样的说法宜少用，代之以“为中国队争光”更加妥当。

该文说，原因是谷爱凌刚满18岁，至少今后几年，她的生活基地大概率要在美国，她未来怎么确定自己的国籍归属，在自己的人设中如何展现国家认同，都有不确定性。中国舆论对她的宣传要预留一个模糊地带，防止未来被动。

据胡锡进文称，现在，美国那边的舆论有一些攻击谷爱凌的，但程度不重。她自己说她“在美国是美国人，在中国是中国人”，我觉得这是她的真实自我定位，而且她很希望能够这样走通。但现实未必能如她所愿，中美关系恶化致使这样的通道几乎被封死了，法律问题也难逾越。未来谷爱凌很可能面临艰难选择。我想说的是，在谷爱凌的问题上，中国的国家荣誉和信誉不能有风险，国家的回旋空间一定要大于任何人的选择空间。