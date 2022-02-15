斗争延扩国际 习近平促加强涉外领域立法

中共总书记习近平在将于16日出版的第4期“求是”杂志发表文章说，要坚持走“中国特色社会主义法治道路”，强调要“用法治手段展开国际斗争”，加强涉外领域立法，进一步完善反制裁、反干涉、反制“长臂管辖”法律法规。

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据中央社今天引述中国官方消息说，中共总书记习近平发表文章表示，将加强涉外领域立法，运用法治手段展开国际斗争。习近平的文章还强调，在法治改革过程中，绝不能把改革变成“对标”西方法治体系和“追捧”西方法治实践；要发挥依规治党对党和国家事业发展的政治保障作用，形成国家法律和党内法规相辅相成的格局。

据新华社消息称，将于16日出版的第4期“求是”杂志，发表习近平题为“坚持走中国特色社会主义法治道路，更好推进中国特色社会主义法治体系建设”的文章，提到上述内容。文章强调，要“运用法治手段展开国际斗争”，坚持统筹推进国内法治和涉外法治，加强涉外领域立法，进一步完善反制裁、反干涉、反制“长臂管辖”法律法规，推动建设中国法域外适用的法律体系。

这篇文章强调，要坚定不移走中国特色社会主义法治道路，过程中必须扎根中国文化、立足中国国情，解决中国问题的法治体系时“不能被西方错误思潮误导”。