法新社：客观评价谷爱凌？

法新社认为，谷爱凌是一个18岁的自由式滑雪运动员，成就体育商业现象，她可以在中国和美国市场上两面作战：称拿中国护照，但做美国式表演。

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谷爱凌稍早在赢得一枚金牌后，今天周二在北京冬奥会障碍赛中获得银牌。稍后于周四和周五在张家口举行的比赛项目，将是她奥运希望金牌三连冠的最后部分。

无论谷爱凌在北京的这两个星期参加冬奥结束时的成绩如何，她已经被中国人广泛知晓，中国人至少称她已经是2002年奥运会的明星之一，如果不是唯一"明星 "的话。

即使在北京奥运会开幕之前，这一点也是毫无疑问：这位出生在加利福尼亚的年轻人，父亲是美国人，母亲是中国人，在中国已经无处不在，她出现在时尚杂志上，并担任一些品牌的代言人，如一家咖啡连锁店、一家移动电话运营商和一家牛奶生产商的代言大使。

而且在美国，珠宝商蒂芙尼、路易威登、芬迪和古奇等奢侈品牌已经被这位旧金山的年轻人所吸引，谷爱凌实际上在业余时间就参加了时装表演。

法新社说，当然，谷爱凌还没有出现在《福布斯》年度世界最富有的运动员排名中，但这家美国商业杂志正在密切关注谷爱凌现象。

据营销公司MediaLink的主管Cheyenne Cantor最近接受福布斯采访时说，"谷爱凌处于一个有趣的位置，她可以代表中国和美国的品牌。她可以在中国吸引那些还没有其他美国品牌知名度高的品牌的注意力，反之亦然。

选择在2019年代表中国参赛的谷爱凌非常聪敏知晓这种两边通吃，每当她被问及她的双重国籍时，她都会强调，她觉得自己既是中国人又是美国人。据她说，"我对美国和中国都很感激，这两个国家都支持我，我在这两个国家的经历使我成为现在的我。当我在美国时，我是美国人，当我在中国时，我是中国人。"谷爱凌在获得奥运冠军后就这样重复回应。

法新社说，谷爱凌说中文，她从小就每年在中国呆上几个月。在一次比赛中戴上绿色头盔后被中国粉丝亲切称之为 "青蛙公主"，谷爱凌很快就知道了如何在中国成为一个宠儿。

在中国社交网络微博上，她定期发布照片，显示她把爱吃的目光放在她最喜欢的中国饺子上，这让她的460万粉丝尤其感到高兴。她去年在大型极限运动赛事X-Games上取得两次胜利后，中国新华社立即将她作为 "中国体育新偶像 "来介绍。

据法新社说，这个在斯坦福大学获得入学资格的女孩当然显示出她的令人难以置信的成熟，但她也被很好地包裹着，特别是她的母亲，她的母亲无处不在，看管着雪场和雪场外都有的顾氏跨国企业的顺利运作。

信息都经过精心安排。虽然谷爱凌会说，"我想把体育作为亲和力，将这两个国家的人民联系起来，而不是将他们分开。我的最终目标是让我喜欢的运动为全世界所知，如果有哪怕是一个小女孩通过在电视上观看我的赛事而发现了自由式滑雪，我就达到了我的目的。"但谷爱凌也会对那些在社交网络上批评她的人进行反击，“我不会试着要让每个人都高兴，我只是一个18岁的人，正在过着她生命中最美好的年华。”