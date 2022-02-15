知名华裔作家严歌苓因视频言论遭中国审查者部分网络封杀

国际知名的美国华裔作家严歌苓近日因在一个有关徐州铁链锁脖八孩母亲事件和人口拐卖的视频对谈中，附和“习近平就是人贩子”的说法，2月13日起遭到中国审查者的部分网络封杀。

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一生作品主要关注中国女性的遭遇、挣扎和拼搏的严歌苓，2月10日与旅美前中国人大副教授、社会学家周孝正视频对聊，谈论近期激起强烈公愤的徐州被铁链锁脖的八孩母亲遭拐卖凌虐一案，以及中国的人口拐卖问题。

视频显示，两人越说越激动。后来话题谈到有善心的美国人过去多年领养了10万中国弃婴，却要向中方每个孩子支付数万美金高额领养费时，周孝正说中国政府就是“人贩子决策”，更激愤地几次说“习近平就是人贩子”。严歌苓最后附和说，“对，习近平就是人贩子”。

这段视频被周孝正放到了YouTube自媒体《文明客厅》：严歌苓、周孝正对话《母亲啊母亲》一个40多分钟节目的开头。后来这段视频11日开始又在推特上流传。

不过，从13日开始，从新浪微博上搜寻“严歌苓”已经找不到任何结果，她的微博账号已遭封禁，而百度百科、搜狗百科等也将“严歌苓”封杀。不过，中国的网络书店当当网、提供关于书籍、电影、音乐等作品信息的豆瓣网，都还能看到并购买严歌苓的作品。

严歌苓是多产的作家与编剧，作品包括《天浴》、《少女小渔》、《陆犯焉识》、《第九个寡妇》、《芳华》、《金陵十三钗》等，她的作品多以女性视角，展现对不同时代与社会现象的深刻观察。

虎年伊始，一段显示一位蓬头垢面、衣衫单薄的中年女人被铁链锁脖拴在一间破屋的视频，成为网络社交媒体的关注焦点。这个疑似沦为性奴和生育机器的被拐卖受害者，生育了至少8个孩子，其悲惨境遇引起网民普遍同情和愤怒，更令人世间母亲为之泪下。

为此，严歌苓数天前奋笔疾书《母亲啊，母亲》一文，表达她无法抑制的悲痛和愤怒，在网上广为流传。

她文中说：“我做过女儿严歌苓，做过战士严歌苓，也一直在做作家严歌苓，但今天的我，仅仅是母亲严歌苓。那条铁链的这一头拴着我，我能感到生铁在脖子上吸噬体温，能感到那碗冰冻稀粥的坚硬——相对铁链那一头拴着的母亲仅剩的两颗牙，它的坚硬超过她囚禁地的水泥地面。我也能依稀听到满堂儿女在另一个门内（另一个世界）的热与闹；那里有足够的饭菜，有温暖的室温，有嬉笑对答，而这一切都没这位母亲的份儿，因此我更能共感她薄衣下身体的凄冷。那是怎样的身体啊，二十多年经受不止息的蹂躏，被打掉了牙，被扯落了发，被被当成一个器皿盛装兽欲，被实施一个逆向进化：从人至非人。”

严歌苓在文章的最后说：“你问：你干嘛愤怒？我答：因为你不愤怒。”