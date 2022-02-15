香港歌手阮民安被控煽动洗钱 遭国安处拘捕

香港警方国家安全处今天拘捕一名歌手，并指控他涉嫌触犯煽动及洗黑钱罪。多家港媒则报道，被捕歌手是积极参与“反送中”运动的阮民安。

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据中央社今天报道称，据港警高层指出，警方下午拘捕了1名41岁、据报有艺人身分的男子，以及另1名20岁无业男子，他们涉嫌在网上发表“煽动他人憎恨政府”的言论，以及“挪用筹款”。

据香港媒体报道称，阮民安积极参与2019年的“反送中”运动，2021年9月起曾在社交媒体发表具煽动性内容，包括咒骂法官、嘲讽殉职警员和意外死亡的退休警员。阮民安也曾呼吁市民杯葛政府的防疫措施，声称接种疫苗会引致死亡；他也曾在网上演唱会歌唱带有“光时口号”的歌曲。

2021年3月至11月，阮民安为被指控暴动罪嫌者发起募款，筹获港币100万元。但警方声称，他把部分款项转给了同时被捕的20岁嫌犯用作私人用途，又把部分款项用作赌博。

网络资料显示，阮民安曾是香港前男子组合E-kids的成员，也曾与跳舞歌唱组合Bro-5合作推出歌曲。

据法新社说，自从2004年E-Kids乐队解散后，阮民安就一直没有受到关注，E-Kids是一个以彩色头发和朗朗上口的歌曲而闻名的三人组。但阮民安成为香港2019年大规模民主抗议活动的公开支持者，这些抗议活动后来被严厉镇压。

阮民安是过去三个月中在香港被国家安全警察逮捕的第二位香港粤语歌星。去年12月底，知名度更高的明星、同时也是LGTBQ活动家的何韵诗与现已关闭的民主新闻网站 "立场新闻 "的记者一起被捕。何韵诗后来被保释。

据法新社说，支持民主运动的阮民安和何韵诗都发现自己去年无法找到演出场地。