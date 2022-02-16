一乱便管：习近平指示港府抗疫任务压倒一切 北京牵头京粤港协调机制

在香港疫情严峻并寻求北京的中央政的支持后，在港亲北京传媒发布消息，指中共总书记习近平已着身兼港澳工作领导小组组长的副总理韩正向特首林郑月娥转达指示，港府要切实负起抗疫主体责任，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务。中央还借机成立由北京部委牵头的京粤港协调机制，加大助港抗疫的统筹协调力度。

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亲北京的《文汇报》和《大公报》今(16日)早以头版头条报道习近平就香港抗击新一波疫情的「重要指示」，强调香港特区政府要切实负起主体责任，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务，动员一切可以动员的力量和资源，采取一切必要的措施，确保香港市民的生命安全和身体健康，确保香港社会大局稳定。中央各有关部门和地方要全力支持和帮助香港特区政府做好防疫抗疫工作。习同时委托韩正向林郑月娥转达对香港疫情的高度关注和对港人的关怀。

韩正就此作出批示，要求港府和各有关方面贯彻落实习近平的重要指示精神，并指示中央有关部门和广东省抓紧解决港府提出的要求，包括提升香港核酸检测能力、支持快速抗原检测包等医疗物资、援建社区隔离和治疗设施、保障鲜活食品等生活必需品供应、选派防疫专家赴港指导等事项。

报道还说，中央还决定，成立由国务院港澳办公室和国家卫生健康委员会牵头，中央有关部门和专家、广东省及港府三方共同组成的工作协调机制，加大有关工作统筹协调力度。

矛盾：北京一乱便管 港人忧虑干预日深

熟悉中国事务的时事评论员刘锐绍向本台指出，由「港媒」高调报道习近平指示，一是要突显习近平掌控一切，这是中央在中共党二十次代表大会前要处处建立习的威信的要求；二是跟循中国内地的制度，即是在地方疫情失控时，便由中央领导，武汉爆疫时便是如此，这是中国官场的思维。

他续称，此举当然会引起港人忧虑，认为这是中央介入香港事务，削弱香港的高度自治，而且管控的，不单是香港的政治，甚至连民生事务都要控制，更忧虑由北京牵头抗疫协调，会打开干预香港卫生事务之机，但刘锐绍笑说，以京港现在的关系，已不是北京会否干预香港事务，而是何时做。他补充，京港人士的思维不同，自然会引发矛盾。

他又说，在北京干预的情况下，港人应留意运作的实效和代价，包括采购的费用、物资的标准等等，以免出现利益输送等问题。

香港的武汉肺炎感染个案已经连续五日破千甚至突破二千之数，初步阳性个案昨天更是达到破纪录的5400宗，全部因为隔离措施已达饱和而未获安排送院，

部分等待隔离人士更要在医院外的空地等候数小时，甚至选举委员会界别的立法会议员洪雯昨亦建议港府制订「Plan B」，研究拨款支持轻症患者在家治疗，并参考新加坡做法，向家庭提供血氧机和轻症治疗包。有关说法，等同建议「与病毒共存」，但有消息人士向《明报》表明，港府早前确曾想过轻症患者家居隔离，但被指与「动态清零」不符，估计难以再提倡。