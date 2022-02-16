布林肯："未见撤军行动 俄罗斯军事威胁确实存在"

美国国务卿布林肯周三表示，尽管莫斯科声称自乌克兰边境撤军，但美国“没有看到俄罗斯撤军行动”，军事威胁实际存在；法国外交部长勒德里昂也表示，当地俄军数量没有减少；北约组织也表示，俄罗斯周三仍在乌克兰附近增兵，没有撤军的迹象。据爱沙尼亚情报机构称：俄罗斯恐对乌克兰发动有限军事攻击。

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法新社消息，美国国务卿布林肯周三接受ABC电视台采访表示，来自俄罗斯的威胁是"事实存在的"，"我们没有看到实际意义的撤军，相反，我们看到俄罗斯继续军队部署，而且是可能入侵乌克兰的先头部队，这些部队继续在边境集结"。

俄罗斯周二声称已下令部分撤离聚集在乌克兰边境的10万多名士兵。西方对俄罗斯的表态持谨慎态度。布林肯表示，"如果俄罗斯撤军，我们会表示欢迎，但我们没有看到撤军行动"，布林肯强调，我们准备外交解决(危机），也做好了战争的准备"。

布林肯再次强调，俄罗斯入侵乌克兰“随时”可能发生。他说，普京“有能力随时采取行动。他能够"扣动扳机"，他今天能做到，明天、下周都可以做到”。

另外，针对俄罗斯宣称在乌克兰边境地区的部分军队已开始撤离，法国外长勒德里昂周三指出，当地俄军数量仍一样多。

俄罗斯表示，俄军在克里米亚的军演已结束，已撤出战车等军备及部队，并公布相关影像。莫斯科当局宣布，已从与乌克兰边境撤出首批军队，但西方国家称没有见到证据。

法新社报导，勒德里昂周三表示，在俄罗斯宣布已撤离部分军队后，在乌克兰边界附近的俄军数量和之前一样。勒德里昂向法国参议院表示，"俄军数量仍一样多，演习正在继续"。他表示，俄方的声明需要获得证实。

布林肯将于周四到周末前往德国慕尼黑参加安全会议，与美国盟友讨论乌克兰危机，并将“敦促俄罗斯降低紧张选择外交途径解决危机"。

德国周三宣布，包括美国在内的七国集团外长将于周六举行乌克兰危机会议。

而北约秘书长斯托尔滕贝格也指称，俄罗斯军队及坦克车来回移动，不等于撤军的证据。他并表示，北约可以依据卫星影像证明俄罗斯并没有从乌克兰边界撤军。

另据路透社报道，爱沙尼亚对外情报局周三表示，俄罗斯继续将军队移往乌克兰边界，可能对乌克兰发动"有限"军事攻击。爱沙尼亚对外情报局首长马兰（Mikk Marran）指出，俄罗斯的攻击将可能包括导弹轰炸，并占领乌克兰"关键地带"。

马兰并提及："我们现在的评估是，他们（俄罗斯）将避免住有众多人口的城市，因为要掌控这些地区需要大量军力。"马兰也指称："但还无法明确了解，俄罗斯军队可能利用什么途径(进行攻击）"。