徐州铁链8孩母与小花梅样貌不同 实地调查报告被封

网上近日传出一份据说是调查记者邓飞提供的徐州铁链八孩母与购买她的董某民1998年的结婚证。这个结婚证上“杨某侠”（官方称小花梅）的照片与铁链女的长相明显不同。据两位云南前记者自费去亚古村调查，当地人无人认得视频中的铁链女。

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云南某媒体的前记者马萨和郭敏最近自费前往云南亚古村调查，他们在2月13日发表了题为“寻找小花梅”的报告。但这份报告的连接打开后显示：“此内容因违规无法查看”。不过，之前有网民录下了这个报告。比如，名为“昏迷瀑布”的微博帐号用“xz”代替“徐州”，发布了马萨和郭敏在亚古村实地调查的综述版：

1，当地确实有个失踪女性叫做小花梅。

2，针对徐州官方第三次发布的文字“以亚古村为重点，扩大多个乡镇调查走访，并发布协查通告”，“组织干部比照照片、口音”，这两位前记者说，其实，亚古村只有一条主街，他们从商店和饭店的老板开始，打探情况，无人知晓视频中的铁链女子，并都否认曾有人来调查过。

3，小花梅的亲人及邻居、村民，均无法确认丰县铁链女子就是小花梅。“他们之中没有任何人能辨认出带着铁链的女子，是不是小花梅。”

4，亚古村的村民否决了徐州铁链女说话是当地口音。当地宗教科的工作人员也无法辨认视频中铁链女子的语言，但肯定徐州铁链女讲的不是当地的傈僳语和怒族语。

5，小花梅的真实年龄，在她表弟的记忆里，比他大2、3岁(表弟1980年生）。据小花梅的妹妹表述，小花梅比她大9岁(妹妹是1988年生）。

6，警方采证的DNA样本是“提取自小花梅母亲生前遗物的一件旧衣服(母亲2019年去世），采集过小花梅妹妹的几滴血液”。截止徐州官方通告发出，徐州警方无另行告知小花梅的亲人DNA的鉴定结果。

该微博呼吁当局：“此时应公布小花梅身份证照片，与丰县女子作人像对比，这技术也不难吧？”并问道：“为何徐州方面偏偏不做对比，不公示年龄、证件照等简单明了确认身份的信息？”

对铁链女的调查衍生出另一个问题：小花梅在哪里？她当年的失踪是否涉拐卖？是否被卖到徐州丰县的董家？董某民办结婚证件为何用她的身份？如果她已死亡，这么年轻，因何而死？她的遗体又被葬在哪里？有网民呼吁查查徐州到底有多少小花梅？