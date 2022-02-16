德国奥地利计划3月解除大部分防疫限制措施

德国总理朔尔茨周三宣布，德国新冠病毒感染"高峰"已过，将开始逐步解除防疫措施，最快到下月20日取消大部分防疫措施。丹麦"与病毒共存" ，告别口罩后计划取消疫苗接种；法国确诊及入院人数下降；奥地利也计划3月开始解除大部分防疫限制措施。

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朔尔茨周三与各州长举行防疫会议，宣布三阶段的"解封"方案。 朔尔茨在会晤后表示，德国正在着手实施一项三阶段解除防疫措施计划，旨在于3月20日之前取消大部分限制措施。

据称，首阶段措施是取消全国零售商店的入场限制，民众进入店内要戴口罩、无需检查疫苗通行证；私人聚会不受疫苗接种状况限制，如有未完成接种人士参与仍需进行追踪。第二阶段预计下月4日开始，可以举办跨地区大型活动，酒吧和夜店重开，入场人士必须已接种加强剂或有新冠检测阴性证明；进入餐馆和酒店人士，只需符合"已接种、已康复、已检测"其中一项条件。

如果医院情况许可，下月20日将实施第三阶段，到时将取消大部分防疫措施，只保留公共场所和公共交通工具要佩戴口罩、保持社交距离和定期消毒等要求，以及部分特定场合要进行额外检测。

另据法新社消息，法国卫生部周三晚间通报，法国医院因感染新冠病毒入院及重症患者人数继续减少，新增确诊也同时下降。目前法国入院人数3万578人，上周三则为3万878人；重症患者人数3126人，上周则为3503人；新增确诊9万8735例，上周则高达19万2323例。

另一个欧洲国家奥地利也计划3月开始解除大部分防疫限制措施。奥地利总理周三宣布，3月5日起，奥地利将解除大部分防疫措施，其中包括酒吧及夜总会午夜前关门的规定。

丹麦宣布，决定在未来几周内结束"整个疫苗接种计划"。丹麦已在1日告别口罩和健康通行证，成为欧盟第一个解除国内近乎所有防疫限制的国家。

丹麦发布新闻稿表示："国家卫生委员会将在未来几周严密监测疫情演变，希望在2月底前宣布结束疫苗接种计划的日期。"政府在新闻稿中指出，丹麦的高疫苗接种率凸显人口中"非常高的保护性免疫力"。