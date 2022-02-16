法国总统府下令调查外国渗透  中国再度成为目标

法国挑战网站记者Antoine Izambard日前发表有关中国渗透的新书之后，周四又在其网站发表独家新闻，披露了法国财政总监察局（IGF）受Élysée的委托，在今年年初向政府提交了一份报告。报告聚焦中国势力对法国高等教育机构的渗透。

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挑战网站独家披露的这份机密文件的标题叫做 "在高等教育和科学研究领域保护知识和技术的挑战 "。

这份受到法国国防机密保护的文件是基于对法国各大大学校长的约20次采访，这些采访是与法国国防和国家安全总秘书处（SGDSN）密切合作进行的。正如去年十月法国参议院出台的有关外国势力渗透的调查报告一样，此次调查结果再度显示，中国是最主要的渗透来源国。与中国国防密切相关七大院校成为关注焦点，其中最为引人注目的是哈尔滨工业大学（Harbin Institute of Technology）。

文章指出，哈工大在法国非常活跃，它已经与法国的一些机构建立了伙伴关系，如南特中央学院、圣埃蒂安矿业学院和格勒诺布尔国家理工学院。目前，HIT还在寻求与普瓦提埃的一家从属于法国国家科研中心的研究所建立联系，文章认为法国的科学工作者过于缺乏提防。

此外，法国布列塔尼布雷斯特的海洋研究大学学校，布雷斯特海军学校和法国国家科学研究中心与中国海洋大学和中国奖学金委员会的合作项目ISblu也受到高度关注，据报道，该项目的中方合作者定期向中国大使馆汇报他们的工作。

与中国电信巨头华为合作紧密的巴黎电信学院以及法国原子能研究中心也受到调查人员的监督，法国原子能研究中心已经于去年夏天决定停止与华为的合作，巴黎电信学院也于去年夏天停止了与华为的博士生合作项目。