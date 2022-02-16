你不必时刻完美：精英奥林匹克运动员再谈心理健康

从东京奥运会到北京冬奥会，许多参赛的奥林匹克运动员都谈到了他们的心理挣扎。美联社指出，如果说六个月前，一些顶尖选手的心理困扰震撼了世界，让这个群体的心理健康问题得到了曝光，那么在本次冬奥会期间，运动员们时不时仍会提起这个话题，但人们的接受度似乎更高了。在东京那次，美国体操名将西蒙娜·拜尔斯退赛，当时退役的奥运游泳明星迈克尔·菲尔普斯曾说过一句令人难忘的话：“感觉不OK，也是OK的”。

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Mikaela Shiffrin近照 © AP供图

而现在，在西蒙娜·拜尔斯等群体的努力下，运动员们在本次北京冬奥会上能够更加自如，自然地吐露自己的心理困扰。

韩裔美国著名单板滑雪女星克洛伊·金在2月10日的记者会上表示，“被期望完美，对运动员来说是不公平的”。虽然她已拿到两枚金牌，但领奖时的荣耀与兴奋背后，有着她独自面临的折磨。

另外一名滑雪选手杰米·安德森以两届卫冕冠军的身份来到北京。在单板滑雪女子坡面障碍技巧比赛中获得第九名后，她在Instagram上发帖称，自己的“心理健康和清醒度一直没有达到标准”。

同样来自美国的Mikaela Shiffrin未能完成前两场自己擅长的比赛中任何一场比赛。她说，自己一直感到有压力，这是每个精英运动员都会感受到的。

当一些精英运动员在北京冬奥会上跌跌撞撞时，他们也正在提醒着世界，他们也是人。Shiffrin甚至在Instagram上发布了一条帖子，其中的内容和通常宣扬运动员强大的内容不同，标语写道：“是的，我也是人”。

随着越来越多的运动员承认他们在幕后所面临的心理问题，专家们希望围绕谈论心理健康的耻辱感将会消退。