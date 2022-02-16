美智库经济自由榜：台湾排第6 中国急跌至158名 香港续消失

美国传统基金会连续第二年没有就香港和澳门独立评分，而该会最新报告显示，并入香港之后的中国，其得分和排名均告急跌，以48分排在第158位，评级亦由「大部分不自由」跌至最低的「受压（Repressed）」；相反，台湾评分则由去年的78.6分升至80.1分，但排名维持在第六位。正在台湾访问的基金会创办人费讷（Edwin J. Feulner, Jr.）形容，如何由一个发展中国家积极发展至自由国家，台湾可以说是亚洲和全世界的模范。

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基金会在当地时间周一(14日)发表2022年《经济自由度指数》，按「法治」、「政府规模」、「监管效能」及「开放市场」等四大领域十二项指标，对全球177个国家和经济体评分。报告指出，非一般的防疫限制和政策既使经济发展受阻，亦令各国经济自由度下滑，平均评分跌幅是自发表以来最大。

即使位居榜首的新加坡，得分亦下跌了5.3分，但相比其他经济体，它仍以84.4分连续三年名列榜首，亚、季军则分别是瑞士和爱尔兰。紧随其后的，依次是卢森堡、新西兰、台湾及欧洲的爱沙尼亚。上述国家的得分都在80分或以上。

中国方面，被并入曾经连续廿五年位列全球最自由经济体的香港后，得分持续下跌，且幅度大幅扩大，由去年的58.4分急跌10.4分至今年的48分，排名更由去年的107位，悬崖式下跌至158位，跌入五级评级中的最低一级。

基金会去年以香港的政策受北京操控为由，不再对香港作出独立评分，并把香港和澳门两个中国特别行政区并入中国评分。而在并入之前的2020年，香港排名刚由连续保持廿五年的全球最自由经济体下跌一级至第二。

根据报告，中国在12项指标中，大部分得分均告下跌，当中尤以「财政健康」(11.1分)和「司法效能」(37.4分)的得分最低；报告又说，虽然中国的质易自由仍然强劲，但缺乏「投资自由」和「金融自由」，将窒碍其生产增长。「投资自由」和「金融自由」两项指标，中国维持20分的低分。

报告又以背景资料方式点出不利中国之处，指一个比官方公布更严重的经济放缓，是对习近平政府及其经济理念框架的严峻挑战；贸易战令中国与美国及其盟友的关系恶化；而限制香港自治、迫害新疆少数民族，以及网络战等因素更令其他国家普遍不信任中国，破坏其全球关系稳定。

台湾司法独立致效能称冠

反观台湾，则在自由报告中逐年攀升，更是过去五年世上少数几个持续增长的经济体之一。根据报告，台湾在「司法效能」的表现最为骄人，由去年的72.9分增至94.2分，原因是当地司法机构独立，法院基本上不受政治干预。另外，

「货币自由」、「投资自由」及「劳工自由」评分亦告上升，新得分由86.1分至68.7分不等，故此虽然「商业自由」大跌9分至84.3分，整体得分仍有80.1分。报告指出，若果「商业自由」和「财务自由」能进一步改善，将可推动台湾的经济自由度再上层楼。

报告发表时，基金会创会主席费纳正在台湾访问，他获台湾总统蔡英文接见时赞扬台湾的成就，指台湾由最初的全球27名爬升至现在的第六位，而报告亦显示，台湾不但有决心发展自由经济，也希望人民可以享受自由，在如何由一个发展中国家积极发展至现在的新篇章，台湾可以说是亚洲跟全世界的模范(shining example)。

他又说，台湾和美国强健的双边关系依然是两党共识，无论是在国会或行政部门、特朗普或拜登执政，仍是美国人民的意愿，他们相信，应该与台湾维持良好的关系，因为台湾代表许多重要价值。