东盟缅甸问题特使呼吁军政府为其会见反对派代表开绿灯

东南亚国家联盟缅甸问题特使周四敦促缅甸军政府为其会见该国反对派民族团结政府(NUG)的代表开绿灯，目的旨在试图恢复各方的对话。缅甸在一年前发生军事政变后陷入全面混乱。

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缅甸反对派民族团结政府在原执政党“全国民主联盟（NLD）的主导下成立，由于没有获得国际认同，被视为“影子政府”。其主要成员为昂山素季所领导的党派的前代表（其中许多人是流亡者）以及少数民族代表组成，被缅甸军政府列入“恐怖组织“名单。

2021年2月1日，缅甸军方宣布逮捕包括全国民主联盟主席昂山素季在内的政府主要领导人，并掌控了权力。东南亚国家联盟最新任命的缅甸问题特使、柬埔寨外长布拉索昆（Prak Sokhonn）表示：如果军政府拒绝与反对派民族团结政府交流，那么则应将交流的权利交付给作为桥梁、和促进对话的东盟特使。

东盟缅甸问题特使披露，他准备利用东盟外长会议以外的时间，于三月份出访缅甸，希望能够得到缅甸军政府的回应。

据法新社报道，东盟前缅甸问题特使前往缅甸访问的请求未获军政府批准。法新社向缅甸军政府询问相关信息时，也没有得到回应。

自军政变以来，缅甸局势陷入全面混乱。许多受到少数民族支持的民兵拿起武器反抗军人统治。而军政府方面则对反对派展开残酷镇压。根据当地一名观察员披露，已有1500多平民丧生，1万2000多人被捕。

去年四月，东盟国家领导人在印尼首都雅加达召开了缅甸问题特别会议，军政府领导人也受邀出席。会议达成了五项共识，试图在缅甸恢复对话。然而，鉴于当地局势并没有得到改善，东盟随后多次将缅甸排除在有关会议之外。