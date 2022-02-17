中国似只想削减二次大战后普遍被接受的世界秩序规范 强加中方标准

中国自 2001 年加入世贸组织( WTO）以来，其在世界贸易中的实力不断增强。中国一号人物习近平追求的目标是建立一个法治的国家，但采取捍卫的方式是“点菜式”。这是法国外贸顾问暨法国欧亚商学院(HEC Eurasia )荣誉校长雅克·格雷弗罗( Jacques Gravereau)在法国世界报撰写专文所指出的。

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法国外贸顾问格雷弗罗在世界报论坛指出“目前所发生的一切都好像是，中国想要削减 1945 年大战后的世界秩序中各方大致接受的标准，而要把中国自己的标准强加于全世界。”

经过十四年的艰苦谈判后，中国终于在 2001 年 12 月加入了世界贸易组织（WTO）。 那是一个“快乐全球化”的时代。 人们认为扩大贸易将是世界和平的关键。 更不用说融合理论；根据该理论的解释是：不同的政治经济体系应该只能普遍性地与所谓的“良好的作法”来看齐。

法国外贸顾问格雷弗罗校长指出，美好未来的遍繁荣将是万里无云的！按照道理，西方式的民主将深入每一个触角！ 但现今我们所知道的是：这种理论已在魔术般思想的深处消失了。

如同众所周知的，中国经济上取得了耀人眼目的进步。 其国内生产总值 (GDP) 从 2001 年的 13,000 亿美元增加到 2021 年的 17,900亿 美元（158,000 亿欧元）。

那些过去未算在世界经济舞台上的中国企业，如今在各个领域都占据重要地位。

中国在加入世贸组织时，所签署的800页规则的条约文本，对于西方人来说是清楚明确的法律概念。 但是，对于中国人来说，这是一个身份不明的东西，与他们的政治文化传统相去甚远。

对他们来说，国家法律可以被一个国家以外的法律文本超越是不可想象的。 一系列的误会将随之而来。 首先，加入世贸组织就得开始大幅降低关税。

对欧洲或美国公司的依赖： 由于它是双向的，它也是外国公司的贸易加速器，它们开始在中国市场上销售越来越多。

如今，西方著名品牌已成为中国日常生活的一部分，从星巴克到麦当劳，从奥迪到宝马，从耐克到路易威登或古驰。

中国市场已经成为欧美旗舰企业不可或缺的驱动力，它们已经离不开中国市场。

另一方面，中国“世界工厂”受益于一股强劲的空气流入。 它的制成品出口量已从 2001 年占世界销售额的 4% 上升到今天的 20%。 我们应该抱怨吗？ 就贸易平衡上来说，当然是的。 尤其对于法国来说更是，因为法国并不生产德国的中小机床的工业企业，而这对中国经济发展来说是必不可少的一环。

但是，对于西方中等收入的消费者而言，“中国制造”产品的低价明显提升了他们的购买力。

世贸组织的其他影响更为模糊。 按照组织规条，中国应该在其国内市场实行对外开放。 在家用电器方面，SEB 能够在 2007 年收购中国本地的同行企业苏泊尔，但这在当地引起了长时间的轩然大波。

先进技术转让：：但中国一直拒绝开放某些其认为具有战略意义的领域。 中国汽车制造商吉利很可以在 2010 年收购沃尔沃汽车，但是反过来，外国企业要收购中国集团就仍然是一纸空文。

在服务业方面，情况更糟糕：如今，在金融领（银行、保险等）方面，外国企业仅占中国市场的 2%。 互联网部门及其衍生产品（例如谷歌、脸书等）完全禁止中国人使用外国人产品。

人们看见的是那名不见经传的中国集团美的集团竟然能在 2016 年收购那个高战略工业机器人领域的冠军集团- -德国库卡 Kuka 。

由库卡事件引发欧洲内部分歧的意见，最近欧洲国家承认了自己的幼稚并开始制定对策。迟做总比不做好！

另一个形式上的缺陷是，外国公司在中国市场上原则上是可被接受的，但条件是他们转让了全部尖端技术，并故意捆绑附带了一些狮子大张口条款。

一种可怕性的替代式选择：要么外国企业缺席这个巨大的市场，要么冒着被掠夺的风险在中国设厂。

法马通公司曾经站在中国核电站发展的最前沿，结果角色却被降到最低限度，并在全球招标中面对其以前的合作伙伴，所碰到的是一个解决起来非常复杂的方程式。

国家补贴，在良性竞争规定下是被禁止的。

签订的合同不值多少钱：： 但针对以上在这个问题的艰难国际谈判无限期延长，而中国的庞然大物有闲暇时间玩“没见过，没签过”的游戏。

那些经营不善少有利润而且获得巨额补贴的中国大型的国营企业，在太阳能电池板或钢铁的生产上厚颜无耻地在全球进行倾销席卷全球。

中国钢铁产能在 2008 年至 2015 年间翻了一番，达到全球产量的一半，让西方生产商屈服。

知识产权和商标的保护是另一个死角，尽管中国已经签署了这方面的国际公约，但这只是表面上看起来像有这回事。

签订的合同算什么？值多少钱？有时签了也不值钱！

原则上合同签署具有的法律约束力，但他们也可无视法律框架。例如，2007 年法国达能集团被其中国当地的“合作伙伴”娃哈哈集团暴力勒索，结果把这家法国集团赶出了中国的矿泉水市场。如今，中国在国际关系中使用最多的词就是“双赢”。

对中国有利的均势 ：图利于中国的强势报告，强势关系：：

但现在没有人相信这个词不达意的用词了。中国已经成功地建立了一个最高级的经济设备。 它急需全球的原材料，这就藉着“新丝绸之路”政策来顺利达到目的。

但是，在国内，她目前正因越来越强硬的民族主义而变得僵硬。

西方公司当然仍然存在于中国，但中国一年比一年地增加压力，尽可能地把西方企业边缘化。过去在中国市场的光景已在我们的眼皮下翻过一页了。

中国越来越对自己是那么的有自信，以至于它把自己应履行的国际义务视为橡皮筋，松紧自如，越来越是点菜式实施所谓的法治国家。例如它践踏香港97回归条款，强调令人无法了解的《中国特色》做法。同样地，对于国际组织，也是随心所欲点菜式地对待。

法国外贸顾问格暨法国欧亚商学院校长雷弗罗并说：“所有发生的这一切就如同好中国存心想要削减 1945 年之后各国大致能接受的世界秩序规范，为的是要把中国自己的标准强加于当今世界。”

他最后指出，中国现今打算藉着它在在世界贸易及经济增长的特殊重量，将不可避免地使力量的平衡朝向对它有利的方向倾斜。 见他的鬼这个所谓的法治国家！我们正处于这些大国板块结构夹挤的核心，所有事情都可能发生。