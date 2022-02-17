乌克兰危机：北京指责美国及北约扩张

联合国安理会周四举行关于乌克兰局势的会议。法新社称，中国在会上不点名地指责美国"加剧了围绕乌克兰的紧张局势"，北京指"北约一再扩张，与维护共同安全的时代潮流背道而驰"。而乌克兰总统泽伦斯基周四表示，乌克兰想要加入北约组织并非野心，而是"保障国家安全"。

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法新社消息，中国常驻联合国代表张军周四在安理会乌克兰局势会议上发言表示：“中方认为，有关各方应当保持理性，坚持政治解决的大方向，不做任何刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情"。

法新社并援引张军表示，“没有什么事情是无缘无故的。面对乌克兰的紧张局势，北约扩大是一个不容忽视的问题。冷战结束后，北约一再扩张，与维护共同安全的时代潮流背道而驰"。张军并称，"一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化甚至扩张军事集团为保障。这一点在欧洲地区适用，在世界其他地区同样适用。"

中国常驻联合国大使并暗指美国，他强调，"个别国家抱着冷战思维不放，说一套，做一套，为了谋求绝对军事优势，在亚太地区拉帮结伙，搞一些三边、四边的'小圈子'，刻意挑起对抗"。他称，"这种做法只会给亚太地区带来分裂和动荡，严重威胁亚太地区和平稳定，其结果既损人也不利己"。

美国与英国和澳大利亚三国最近签署一项历史性的安全协议，分享先进的防御技术及情报，此举被认为旨在对抗中国。

另据报道，乌克兰总统泽伦斯基周四表示，乌克兰想要加入北约组织并非野心，而是"保障国家安全"。他并称不仅俄罗斯，还有其他欧洲国家不希望乌克兰加入北约。

泽伦斯基回答英国广播公司（BBC）记者询问，基辅是否准备放弃加入北约时，他回答说："这不是乌克兰的'野心'，我们失去了1万5000生命。这并非野心，而是关系到我们的生命。"