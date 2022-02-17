美国公布2021"恶名市场"黑名单 "微信""全球速卖通"首次上榜

美国贸易代表署公布2021年"恶名市场"黑名单"，中国社交网络占主导地位的"微信"和零售平台"全球速卖通"首次被列入销售假冒商品和侵犯知识产权的恶名市场黑名单；中国虾皮、淘宝、拼多多等平台今年再次上榜。报告指出，中国仍是全球第一大仿冒品来源地。

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美国贸易代表署（USTR）周四公布2021年仿冒与盗版"恶名市场"（notorious markets）报告，点名42个虚拟网站与包括中国、印度、马来西亚、越南等18国的35个实体市场。

美国贸易代表戴琪表示，假冒与盗版商品的全球贸易破坏美国关键创新与创造力，并损害美国劳工。这样的非法贸易还增加参与制造仿冒品劳工的被剥削性劳动行为，仿冒商品也可能对全球消费者与劳工健康与安全构成重大风险。

中央社报道，中国依然是"恶名市场"黑名单"主要国家。报告指出，中国是美国海关与边境保护局（CBP）查获仿冒品与强迫劳动商品数量最多的国家。非政府组织与行业联系人也提报表示，位于中国的仿冒品制造工厂的工作环境通常不安全，没有遵守当地或国际环境、健康与安全标准。

过去多年被列入恶名市场名单的虾皮、百度网盘、敦煌网、拼多多、淘宝今年依然榜上有名。隶属于阿里巴巴集团的速卖通（Aliexpress）以及微信电子商务生态系统（Wechat “Weixin” E-Commerce Ecosystem）今年被列入恶名市场黑名单。

在提到架设在新加坡的虾皮购物时，报告指出，虾皮主要服务于东南亚、拉丁美洲与欧洲，除了台湾虾皮外，所有的虾皮平台上假冒商品数量都相当惊人。

报告指出，总部设在中国的微信电子商务生态系统据信是中国最大仿冒商品平台之一，2021年活跃用户达12亿，其电子商务生态系统在微信平台无缝运作并促进分销与销售仿冒品的状况令人担忧。

实体市场黑名单部分，报告指出，中国仍是全球第一大仿冒品来源地，来自中国连同从中国转到香港的商品佔美国海关与边境保护局2020年查获仿冒品总值的83%，以数量计算也达到79%。

包括福建莆田安福批发市场、上海亚太新阳服饰礼品市场、深圳华强北电子產品商业带、广州金都站西一带批发市场、深圳罗湖市场、北京秀水街、辽宁五爱市场、浙江义乌国际商贸城客运中心以及广东汕头澄海区都被列入黑名单中。

过去多年都遭点名并被指架设于台湾的"电影天堂"（DYTT8）今年再度列榜，但报告不再提到网站架设在台湾，仅表示该"电影天堂"是全球最受欢迎的非英语盗版网站之一，提供未经授权电影、电视节目、音乐与软体，严重威胁中国境内外合法内容供应商。