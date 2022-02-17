美国指责俄罗斯驱逐美驻俄副大使"使局势升级”

美国国务院周四证实，俄罗斯“驱逐”了美国驻俄罗斯副大使戈尔曼，美国谴责莫斯科此举是使乌克兰危机局势“升级”的一步：而在联合国安理会周四举行的关于乌克兰局势会议上，美国国务卿布林肯呼吁俄罗斯"放弃战争之路"，以行动证明没有出兵乌克兰的意图"。

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法新社报道，美国国务院发言人周四表示，“美国呼吁俄罗斯停止无端驱逐美国外交官的举动，发言人并向法新社称，"我们正在考虑如何反应”。

这位发言人并表示，美国驻莫斯科副大使上周已经离开了俄罗斯。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）在Telegram上发文表示，俄罗斯此举是最近一名驻华盛顿的俄罗斯外交官被“无理”驱逐之后的报复行动。

法新社称，在俄罗斯驱逐美国驻俄副大使之前，莫斯科向美国大使沙利文递交了对华盛顿关于欧洲安全提议的书面答复，美国政府指责俄罗斯入侵乌克兰"迫在眉睫"。

美国国务院发言人表示，俄罗斯驱逐美国驻俄副大使"是使局势升级的一步”。戈尔曼持有“有效签证”，他的使命还没有结束。

另外，在联合国安理会周四举行的关于乌克兰局势会议上，美国国务卿布林肯呼吁俄罗斯"放弃战争之路"，以行动证明没有出兵乌克兰的意图"；俄罗斯则在会上批评乌克兰政府没有遵守明斯克协定，并对莫斯科作出无理指控。

布林肯周四临时决定到纽约出席联合国安理会会议，他表示俄罗斯继续发放针对乌克兰的不实信息，为出兵乌克兰制造理据。布林肯在会上表示，美方情报显示俄军"准备在未来几天对乌克兰发动攻击。

布林肯并指责俄罗斯"打算捏造可以攻击乌克兰的藉口"，"例如假的甚至是真的化武攻击，然后形容这起事件构成种族清洗或种族灭绝"。

布林肯说："俄罗斯政府可以今天就不带条件、不含糊、不避讳地宣布俄罗斯不会攻击乌克兰，清楚说出来，明确昭告全世界。然后把部队、战车、战机送回军营，并把外交官送到谈判桌，以此来证明"。

布林肯呼吁俄罗斯以外交方式解决危机。他称已经邀请俄罗斯外长拉夫罗夫下周在欧洲会面，并提议举行北约—俄罗斯委员会（NATO-Russia Council）及欧洲安全与合作组织（OSCE）会议，为主要领导人峰会进行准备。