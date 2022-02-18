中国为遏止人口下降 打算限制“非医疗理由”的堕胎

中国计生委宣布打算采取“干预”行动，俾能减少未婚妇女和少女的堕胎数量。而1980年到2016年实行独生子女政策后，中国走的是恰恰相反的道路。

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中国从1980年到2016年实行独生子女政策后，现今人口结构的变化令政界人士担忧。 2021年，中国出生人口仅为 1062 万，而 2020年还有1200 万的出生人口，2016 年甚至有 1786 万；中国正面临经济放缓和人口老龄化问题。这是法国世界报北京特派记者勒梅特的报道。

虽然中国官方数据的居民人口数继续小幅增长， 但出生率（每千人 7.52 人）是自 1949 年中共掌权以来的最低记录。到 2021 年底，根据官方记录中国人口有 14.126 亿人，与 2020 年相比，增加了 480,000 人（增加了 0.034%）。这是自 1958-1961年大饥荒以来的最小百分比增幅。

如果这种统计曲线现象继续下去，从 2022 年起，中国出生人口数将下降到 具有象征意义的1000 万名新生儿的标准以下。 早在 2020 年，世界经济论坛就预测，到 2100 年，中国居民人口降为 7.32 亿，将少于居民人口为10.9 亿的印度，而且也将少于居民人口为7.91 亿的尼日利亚。

改善生育力度： 为了阻止人口的下降，中国当局自 2021 年 5 月下旬起允许一对夫妻可以生育三个孩子。 虽然许多夫妇强调生活所需和住房成本让他们对这项政策持有保留态度，但各省正在增加鼓励生育措施，例如在第三个孩子出生后，延长产假，产妇可以有 350 天的产假。

然而最近的计生委，主要是其限制堕胎的措施受到关注。 多年来，同样是这个计划生育的机构，过去从事干涉夫妻的亲密关系’并迫使许多妇女堕胎，现在起将领导推动反向的政策。

中国生计委在 2 月初表示，将进行干预措施，通过向那些希望终止妊娠的未婚妇女和少女，宣导提倡尊重“传统价值观”，以帮助减少堕胎的数量。

根据中国国家卫健委统计，2020年中国人工流产件数将近有900万例，其中40%为青春期少女。

计生委解释说：“我们希望进一步塑造年轻人对婚姻和家庭的看法，重新学习如何在一个家庭中抚养多个孩子，促进一种新的积极的婚姻文化及为人父母的文化，” 2021 年 5 月，专家王培安在中国人民代表大会的一个委员会中表示，根据国家卫健委的数据，2020 年中国进行了将近 900 万例人工流产，其中 40% 为青少年。

他还感叹“由于受到来自西方性解放的影响，70% 的少女对婚前性行为有正面的看法。”

生计委从今往后希望：“改善增进生育的数量”。这种模棱两可的术语，但其目标毫无疑问的是：减少堕胎的数量。

2021 年 9 月 27 日，中国政府在其《中国妇女发展指南》中强调，旨在“减少非医疗必要的堕胎”。

非政府组织人权观察表示遗憾说，如同过去一样，“妇女将不得不继续为她们的生殖权利而战”。 该组织并指出，虽然家庭政策正在发生变化，但“没有改变的是政府继续将妇女的身体视为经济发展的工具”。

“按照三孩政策行事”： 2021年12月，一篇发表在为党喉舌的宣传机构“中国报道”网站上的文章，在网上有数百万网民评论，而且绝大多数人采抨击态度，该文章意在迫使中共干部生三个孩子。

在这篇文章中写道：“任何官员和党的干部都不应有任何客观或个人的借口而不结婚或不生孩子，也不应该有任何借口只要一个或两个孩子。

每个党的干部都应该有责任和义务为国家人口的增长做出贡献，并按照三孩政策行事。”

对于那些因年龄或健康原因无法履行这一职责的人，他们至少应该“教育、引导和帮助家人和其朋友尽一切努力生三个孩子”。

对于那些因年龄或健康原因无法履行这一职责的人，他们至少应该“教育、引导和帮助家人和朋友尽一切努力生三个孩子”。

不管他们的借口是什么。 这篇揭露中共干涉国人私生活的文章，被很多网民批评，并没有在网上流传太久。 也许这只是党定期发出的一个试验气球。 42行，，，

然而，在各省，党本身，特别是共青团，他们可或在网上或实体方式举办相亲活动，以促进年轻人结成夫妇，这些都不是罕见的事。而且从长远来看，这有助于组成一个有三孩的家庭，它可说是新一波的国家大事。