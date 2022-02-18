乌东亲俄地区宣布把平民撤往俄罗斯 美国指责"利用平民转移视线"

控制乌克兰东部地区的亲俄武装宣布撤走平民到俄罗斯，美国周五称这是利用平民作为"棋子"转移视线的"无耻"之举；乌克兰东部局势升温，两个亲俄地区宣布把平民大规模撤往俄罗斯。美国宣布将向波兰出售250辆M1战车加强东欧国防能力。

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法新社消息，美国国务院发言人在慕尼黑安全会议期间，就乌东亲俄武装宣布撤走平民到俄罗斯表示，这是利用平民试图转移国际社会对俄罗斯在乌克兰边境集结军队准备发达攻击的关注，此举"厚颜无耻"。

美国国务院发言人在慕尼黑安全会议的记者会上表示，“此举旨在进一步通过谎言和错误信息掩盖俄罗斯是这场冲突中的侵略者的事实。”

乌克兰东部局势升温，两个亲俄地区、即自称独立的顿涅茨克人民共和国与卢甘斯克人民共和国领导人周五分别宣布，把平民大规模撤往俄罗斯。俄罗斯总统普京周五也表示，乌东情况正在恶化。

据俄罗斯卫星通讯社指，顿涅茨克人民共和国领导人普希林先公布消息，指"乌克兰总统泽连斯基将很快下令乌克兰军在该地区发动攻势"。他称，乌克兰已准备以武力夺取顿巴斯。卢甘斯克人民共和国也发表了类似声明，宣布将把平民疏散到俄罗斯。

英媒18日报道，获俄罗斯支持的普希林表示，俄方同意为民众提供住宿，老幼将获优先安排。

周四，乌克兰政府军与乌东亲俄武装互相指控对方开火。

另据路透社报道，美国国防部长奥斯汀周五宣布，美国将向波兰出售250辆M1艾布兰主力战车，以加强东欧的国防能力。奥斯汀在华沙的记者会上表示，"这批是最先进版本的艾布兰，将提供给波兰高度先进性能的战车"。他也提到，目前交付时间表仍在商讨中。奥斯汀表示，这也会增强我们与波兰武装部队的协同作战能力，并增进我们与其他北约盟国的结合威慑力可信度。