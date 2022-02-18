北京冬奥组委官员就涉台疆议题表态后 奥委会主席巴赫指应保持政治中立

据《纽约时报》2月18日报导，国际奥委会主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）在周五的新闻发布会上对一名中国奥运官员此前作出的政治性表态加以回应，并强调应“保持政治中立的明确承诺。”

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在2月17日的新闻发布会上，有记者问国际奥委会发言人亚当斯（Mark Adams），“台湾是否会参加星期天的冬奥会闭幕式”。在亚当斯做了模糊的回答之后，在场的北京冬奥组委新闻发言人严家蓉用英语接话说：“我们真的必须采取一个严肃的立场。”她随后用中文补充说：“我想说的是，世界上只有一个中国。台湾是中国不可分割的一部分。这是公认的国际关系准则，也是国际社会的普遍共识。”

严家蓉说：“我们是一贯反对借着冬奥会把体育政治化的行为。”她随后指国际奥委会有206个成员，“其中既包括中华人民共和国这样的国家奥委会，也包括台湾，中国台北，包括中华台北这样的地区奥委会。 ”

在有记者问国际奥委会发言人， “国际奥委会能否证明其运动服不是由强迫劳动制作的吗？”亚当斯回答说：“国际奥委会关于尽职调查的报告强调了，我们在奥运会期间委托的商品负责任计划方面的详细事宜。我们的产品全部都不是在新疆生产的，也没有任何投入或原材料来自该地区。”

严家蓉随即表示，“我想所谓的新疆强迫劳动的问题，这是一些别有用心的势力编造的谎言，相关部门已经用大量的事实多次予以批驳，我们反对把体育政治化的行为。”《纽约时报》的报导指，严家蓉的相关发言似乎违反了《奥林匹克宪章》第50条，该条禁止在奥运会所有场合上进行任何形式的“示威或政治、宗教或种族宣传”。

巴赫在周五的新闻发布会上将严家蓉的相关发言称作一个“问题”。他补充说，国际奥委会已就此事立即与北京冬奥的组织方取得了联系。巴赫说：“北京奥组委和国际奥委会这两个组织都重申了保持政治中立的明确承诺，这是奥林匹克宪章的要求。”

据悉，台湾大陆委员会当天通过书面指责严家蓉的发言违反奥会宪章“奥运不得政治化”的规定，并就其涉台发言“予以严正谴责”。