北约秘书长：欧洲面临冷战以来“最大规模的军事集结”

北约秘书长斯托尔滕贝格周五晚间表示，俄罗斯在乌克兰边境集结了15万士兵，欧洲面临冷战以来“最大规模的军事集结”；联合国秘书长古特雷斯再次呼吁“认真缓和”乌克兰的紧张局势。

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法新社消息，斯托尔滕贝格周五接受德国电视频道ZDF采访时表示，(俄罗斯此举）已远远超出了军事演习，他称，“俄罗斯完全可以在没有预警的情况下攻击乌克兰。

另据联合国消息，随着乌克兰危机引发的紧张局势持续升级，联合国秘书长古特雷斯周五在德国慕尼黑安全会议上向世界各国领导人发表讲话时表示，他仍然相信欧洲的军事冲突 "不会发生"。如果发生，"那将是灾难性的"。

古特雷斯表示，现在是“认真缓和”危机的时候了。目前，敌对双方在乌克兰东部的炮击活动激增，俄罗斯军队也集结在该国边境的周边地区。

古特雷斯强调，“除了外交别无选择。所有问题，包括最棘手的问题，都必须通过外交框架来解决”。

古特雷斯称，《联合国宪章》是国际法的基本支柱，他援引《宪章》的条款表示，“各会员国应以和平方法解决其国际争端，俾免危及国际和平、安全及正义。”

他指出，今天对全球安全的威胁“比冷战时期更加复杂，而且级别可能更高"，所有各方都应该“极其谨慎地使用他们的言辞”。他解释说，在冷战时期，保障措施和安全检查的存在是为了让各国能够通过“秘密渠道”来预防危机。

古特雷斯指出，今天，"冷战时期的许多系统已不复存在，大多数受过培训使用这些系统的人也不健在"。但他坚称，“沟通失误或误判可能会使大国之间的小事件陷入失控状态”。

100多名外长应出席在慕尼黑举行的这次年度峰会，但俄罗斯外长没有参加此次会议。