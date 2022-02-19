乌克兰局势紧张：德法呼吁公民尽快离开

法新社报道，法国外交部滞留更新了旅行建议，建议滞留乌克兰的法国公民"如无紧急事务处理"应离开该国。不过，到目前为止，法国外交部只建议“推迟所有前往乌克兰的行程”。 法国外交部并呼吁身处靠近俄罗斯边境的乌东地区的法国公民"尽快离开"这一地区。由于“俄罗斯军队在乌克兰边境集结造成的紧张局势”以及亲俄分裂地区“违反停火的行为”，外交部建议法国人“不要前往乌克兰北部和东部的边境地区”。 德国外交部网站的更新旅行建议也表示，德国公民"应紧急离开乌克兰"。 德国汉莎航空公司还宣布，将从周一至2月底暂停飞往基辅和敖德萨（南部）的定期航班。 法国总统府爱丽舍宫周六表示，法国总统马克龙将于周日与俄罗斯总统普京再次通电话会谈，以“避免最坏的情况发生”。马克龙周六将与乌克兰总统泽连斯基进行会谈。 另据报道，乌克兰军方周六表示，乌东亲俄分离武装周六发动炮击，造成2名乌克兰士兵丧生以及另4人受伤。乌东地区本周暴力冲突加剧，引发各方忧虑这可能会促使俄罗斯采取军事行动。 路透社报导，乌克兰军方在脸书专页表示，"今天已记录到70起违反停火案例，而先此前4小时则有66起违反停火"。 乌克兰军方表示，分离武装利用重型火炮朝沿前线的超过30个屯垦区开火，而旨在冷却长期冲突的停火协议禁止使用重型火炮。 乌克兰总统泽连斯基所属政党的发言人在另一声明中表示，视察冲突地区的一群国会议员和外国媒体成员遭到炮火攻击，被迫撤往掩蔽场所。 分离武装则在社群媒体Telegram指控乌克兰政府军炮轰他们掌控地区，迫使他们不得不展开反击。 乌克兰政府军和分离武装越界炮轰事件本周急剧增加，乌克兰政府指责那是挑衅行径，并强烈驳斥俄罗斯指控基辅当局可能会对乌东发动攻击的说法。 法新社报道，法国外交部滞留更新了旅行建议，建议滞留乌克兰的法国公民"如无紧急事务处理"应离开该国。不过，到目前为止，法国外交部只建议“推迟所有前往乌克兰的行程”。 法国外交部并呼吁身处靠近俄罗斯边境的乌东地区的法国公民"尽快离开"这一地区。由于“俄罗斯军队在乌克兰边境集结造成的紧张局势”以及亲俄分裂地区“违反停火的行为”，外交部建议法国人“不要前往乌克兰北部和东部的边境地区”。 德国外交部网站的更新旅行建议也表示，德国公民"应紧急离开乌克兰"。 德国汉莎航空公司还宣布，将从周一至2月底暂停飞往基辅和敖德萨（南部）的定期航班。 法国总统府爱丽舍宫周六表示，法国总统马克龙将于周日与俄罗斯总统普京再次通电话会谈，以“避免最坏的情况发生”。马克龙周六将与乌克兰总统泽连斯基进行会谈。 另据报道，乌克兰军方周六表示，乌东亲俄分离武装周六发动炮击，造成2名乌克兰士兵丧生以及另4人受伤。乌东地区本周暴力冲突加剧，引发各方忧虑这可能会促使俄罗斯采取军事行动。 路透社报导，乌克兰军方在脸书专页表示，"今天已记录到70起违反停火案例，而先此前4小时则有66起违反停火"。 乌克兰军方表示，分离武装利用重型火炮朝沿前线的超过30个屯垦区开火，而旨在冷却长期冲突的停火协议禁止使用重型火炮。 乌克兰总统泽连斯基所属政党的发言人在另一声明中表示，视察冲突地区的一群国会议员和外国媒体成员遭到炮火攻击，被迫撤往掩蔽场所。 分离武装则在社群媒体Telegram指控乌克兰政府军炮轰他们掌控地区，迫使他们不得不展开反击。 乌克兰政府军和分离武装越界炮轰事件本周急剧增加，乌克兰政府指责那是挑衅行径，并强烈驳斥俄罗斯指控基辅当局可能会对乌东发动攻击的说法。 UKRAINE-CRISIS/DEFENCE

鉴于乌克兰紧张局势，法国周六建议所有法国侨民离开乌克兰，法国外交部并呼吁法国侨民尽快离开"最具战争风险地区乌克兰东部地区"。德国外交部也发出呼吁，建议德国公民"应紧急离开乌克兰"。乌克兰军方周六表示，乌东亲俄分离武装周六发动炮击，造成2名乌克兰士兵丧生以及另4人受伤。

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法新社报道，法国外交部更新了旅行建议，建议滞留乌克兰的法国公民"如无紧急事务处理"应离开该国。不过，到目前为止，法国外交部只建议“推迟所有前往乌克兰的行程”。

法国外交部并呼吁身处靠近俄罗斯边境的乌东地区的法国公民"尽快离开"这一地区。由于“俄罗斯军队在乌克兰边境集结造成的紧张局势”以及亲俄分裂地区“违反停火的行为”，外交部建议法国人“不要前往乌克兰北部和东部的边境地区”。

德国外交部网站的更新旅行建议也表示，德国公民"应紧急离开乌克兰"。 德国汉莎航空公司还宣布，将从周一至2月底暂停飞往基辅和敖德萨（南部）的定期航班。

法国总统府爱丽舍宫周六表示，法国总统马克龙将于周日与俄罗斯总统普京再次通电话会谈，以“避免最坏的情况发生”。马克龙周六将与乌克兰总统泽连斯基进行会谈。

另据报道，乌克兰军方周六表示，乌东亲俄分离武装周六发动炮击，造成2名乌克兰士兵丧生以及另4人受伤。乌东地区本周暴力冲突加剧，引发各方忧虑这可能会促使俄罗斯采取军事行动。

路透社报导，乌克兰军方在脸书专页表示，"今天已记录到70起违反停火案例，而先此前4小时则有66起违反停火"。

乌克兰军方表示，分离武装利用重型火炮朝沿前线的超过30个屯垦区开火，而旨在冷却长期冲突的停火协议禁止使用重型火炮。

乌克兰总统泽连斯基所属政党的发言人在另一声明中表示，视察冲突地区的一群国会议员和外国媒体成员遭到炮火攻击，被迫撤往掩蔽场所。

分离武装则在社群媒体Telegram指控乌克兰政府军炮轰他们掌控地区，迫使他们不得不展开反击。

乌克兰政府军和分离武装越界炮轰事件本周急剧增加，乌克兰政府指责那是挑衅行径，并强烈驳斥俄罗斯指控基辅当局可能会对乌东发动攻击的说法。