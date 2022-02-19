新冠溯源：巴士德学院新调查增加自然来源筹码但也彰显实验室泄露可能性

法国巴士德研究院学者去年十月份递交同行审阅的有关新冠病毒起源的研究论文近日获准在著名的自然杂志网站上正式发表，如果说，该研究为病毒的自然来源提供了进一步的证据的话，报告也增加了实验室泄露的疑云。

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巴黎巴斯德研究所病原体实验室负责人Marc Eloit在2020年底和2021年初，带领一个研究团队前往老挝北部的石灰岩洞穴，据他本人介绍，那里生活着数百万只蝙蝠。这种类型的地形和动物群在缅甸北部、越南北部和中国南部的云南等邻近地区很常见。

他们在老挝发现的病毒 "非常接近可以分离出来的第一批Sars-CoV-2毒株"，是迄今为止发现的最接近的毒株，这种病毒具有新冠病毒中S蛋白直接感染人类的功能，从而为病毒来自直接蝙蝠的可能性增加了筹码。

老挝病毒与Sars-CoV-2毒株最大区别

不过，老挝发现的病毒缺乏新冠病毒中另一个关键的环节，那就是可以引发大规模传染的酶切入点，这是引发大流行病的关键所在。对此，Marc Eloit教授的解释是，这一切入点或者是在无症状感染的过程中逐渐形成，或者是“在实验室的细胞培植过程中“获得。他还补充说，在无症状的状态下，病毒在人类中最初的默默循环 "在理论上是可能的"。而且这些蝙蝠生活的洞穴是人类经常光顾的地方：生活在这些地区的人去那里收集鸟粪，并且食用被感染的鸟类，这些洞穴也是游客经常光顾的地方。

不过，Marc Eloit教授的上述说法受到法国另一位专家Etienne Decroly教授的质疑，因为首先，武汉市在云南东北部约2500公里处，而蝙蝠并不生活在这个拥有1100万居民的城市内或周围。其次，病毒溯源调查至今都没有发现任何动物中间宿主。最后，在武汉华南海鲜市场的调查中没有发现任何可以被认为是大流行病的潜在起点的蛛丝马迹。

Marc Eloit教授在访谈中提到新冠病毒引发外界质疑的Furin酶切入点可能“在实验室的细胞培植过程中“获得，这是新冠疫情爆发以来，巴士德学院专家首次提到实验室泄露的可能性。

多名追究新冠病毒来源的学者在网络提问Marc Eloit教授是否了解美国生态健康联盟（EcoHealth Alliance )提出的有关研究Furin酶切入点的研究计划。此外，为何武汉实验室石正丽教授在疫情初期发表的最接近新冠病毒的Ratg13病毒并没有在老挝的蝙蝠洞中被采集到？巴士德学院到目前为止尚未回复法广的采访要求。

Etienne Decroly教授接受法国电视台采访时就巴士德学院的研究报告评论说：病毒学家Marc Eloit提到的实验室操作的想法直接导致了另一个主要假设：事故。武汉拥有敏感的实验室：一个P4实验室--代表 "4级病原体"--安全性非常高，在这里研究埃博拉等病毒，还有两个P3实验室，在这里研究冠状病毒。

另外，巴斯德研究所的病毒学家在接受采访时表示，中国科学家近年来描述的一些病毒是在云南收集的。然而，"当我们去山洞里取样时，如果不采取严格的个人保护条件，就会有人类污染的风险，"这位专家说："当这些样本被带入实验室提取材料进行病毒测序，或在细胞培养中进行扩增时，如果不严格遵守安全规则，就会有相关风险。2004年，负责SARS疫情的病毒从北京病毒学研究所逃出，被列为P3级。

新冠溯源民间调查小组成员工程师Rodolphe de Maistre在接受法广采访时曾经介绍说，2019年在武汉的敏感地点附近正在进行施工。他说，"[实验室]事故的风险很高"，有一个正在运行的实验室在处理病原体病毒，旁边是一个正在建设中的工地，附近还有一个生产疫苗的工厂。

"实验室事故发生，这很常见。“ 世卫组织总干事谭德赛在2021年7月的一次新闻发布会上说："我见过他们，我自己也犯过错误。"他提到自己作为实验室免疫学家的职业生涯。

巴士德学院研究团队发表在自然杂志网站文章链接：

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04532-4