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泽连斯基形容乌克兰为“欧洲盾牌”呼吁西方停止对莫斯科的“绥靖”政策

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la conférence sur la sécurité de Munich, samedi 19 février 2022.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la conférence sur la sécurité de Munich, samedi 19 février 2022. REUTERS - ANDREAS GEBERT
作者： 法广
6 分钟

乌克兰总统泽连斯基周六将乌克兰称为抵御俄罗斯入侵威胁的“欧洲的盾牌”，呼吁西方盟国停止对莫斯科的所有“绥靖”政策。泽连斯基出席慕尼黑安全会议时，表明乌克兰不会回应挑衅行为，否则将导致更大风险。

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法新社报道，俄罗斯在与西方全面危机中周六成功发射高超音速弹道导弹，展示新的武力威胁。乌克兰总统泽连斯基周六在慕尼黑安全会议上发表讲话说，“八年来，乌克兰一直充当一个盾牌，阻止着世界上最强大的军队之一，目前(这支军队）集结在我们的边境，而不是欧盟的边境”。泽连斯基呼吁西方盟国停止对莫斯科的所有“绥靖”政策。

针对乌克兰局势持续紧张，泽连斯基出席慕尼黑安全会议时，表明乌克兰不会回应挑衅行为，否则将导致更大风险。

对于美国总统拜登确信俄罗斯总统普京已经决定入侵乌克兰，泽连斯基表示，很难对拜登的讲法下定论，但他相信乌克兰情报部门和军队，他们也了解在边境发生的事。

泽连斯基提到，持续的战争威胁影响乌克兰经济及民众心理健康，强调乌克兰必须保持稳定和冷静，民众无须恐慌。

泽连斯基还表示，北约及欧盟应向乌克兰民众交代加入的时间表。他同时重申，西方国家现在应制裁俄罗斯，以阻止对方入侵。

乌克兰国际文传电讯社报道，泽连斯基周六在德国慕尼黑安全会议发言，指乌克兰民众在8年前作出有意加入欧盟及北约的选择，甚至为此付出生命。

泽连斯基提到俄罗斯自2014年以来一直称乌克兰走上"歧路"，称欧洲没有等待乌克兰。他认为欧洲应该作出澄清，不应回避何时批准乌克兰加入的问题，指只有明确的答案才是帮助乌克兰的实际方式，而不是一直谈及乌克兰可能遭入侵的日期。

泽连斯基强调，乌克兰人民非常清楚捍卫国家的道理，并指北约一直指大门长期打开，却没有外来人士加入。泽连斯基直言，如果北约内有成员国不希望乌克兰加入，应该直接说出来，他重申对方需要向乌克兰作出一个明确交代。

另外泽连斯基被问到俄罗斯可能以嫁祸行动作为出兵理由时，指任何一枪一炮都会可能导致战争，乌俄两国都会生灵涂炭。他指两国本来关系融洽，但目前局势如此恶劣，对双方而言都是悲剧。

德国外长贝尔伯克也表示，俄罗斯对乌克兰的威胁非常真实，但不知道俄方是否已经决定发动攻击。她再次呼吁俄罗斯总统普京撤军，重申如果俄罗斯入侵乌克兰，将面临前所未有的制裁。

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