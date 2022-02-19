泽连斯基形容乌克兰为“欧洲盾牌”呼吁西方停止对莫斯科的“绥靖”政策

乌克兰总统泽连斯基周六将乌克兰称为抵御俄罗斯入侵威胁的“欧洲的盾牌”，呼吁西方盟国停止对莫斯科的所有“绥靖”政策。泽连斯基出席慕尼黑安全会议时，表明乌克兰不会回应挑衅行为，否则将导致更大风险。

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法新社报道，俄罗斯在与西方全面危机中周六成功发射高超音速弹道导弹，展示新的武力威胁。乌克兰总统泽连斯基周六在慕尼黑安全会议上发表讲话说，“八年来，乌克兰一直充当一个盾牌，阻止着世界上最强大的军队之一，目前(这支军队）集结在我们的边境，而不是欧盟的边境”。泽连斯基呼吁西方盟国停止对莫斯科的所有“绥靖”政策。

针对乌克兰局势持续紧张，泽连斯基出席慕尼黑安全会议时，表明乌克兰不会回应挑衅行为，否则将导致更大风险。

对于美国总统拜登确信俄罗斯总统普京已经决定入侵乌克兰，泽连斯基表示，很难对拜登的讲法下定论，但他相信乌克兰情报部门和军队，他们也了解在边境发生的事。

泽连斯基提到，持续的战争威胁影响乌克兰经济及民众心理健康，强调乌克兰必须保持稳定和冷静，民众无须恐慌。

泽连斯基还表示，北约及欧盟应向乌克兰民众交代加入的时间表。他同时重申，西方国家现在应制裁俄罗斯，以阻止对方入侵。

乌克兰国际文传电讯社报道，泽连斯基周六在德国慕尼黑安全会议发言，指乌克兰民众在8年前作出有意加入欧盟及北约的选择，甚至为此付出生命。

泽连斯基提到俄罗斯自2014年以来一直称乌克兰走上"歧路"，称欧洲没有等待乌克兰。他认为欧洲应该作出澄清，不应回避何时批准乌克兰加入的问题，指只有明确的答案才是帮助乌克兰的实际方式，而不是一直谈及乌克兰可能遭入侵的日期。

泽连斯基强调，乌克兰人民非常清楚捍卫国家的道理，并指北约一直指大门长期打开，却没有外来人士加入。泽连斯基直言，如果北约内有成员国不希望乌克兰加入，应该直接说出来，他重申对方需要向乌克兰作出一个明确交代。

另外泽连斯基被问到俄罗斯可能以嫁祸行动作为出兵理由时，指任何一枪一炮都会可能导致战争，乌俄两国都会生灵涂炭。他指两国本来关系融洽，但目前局势如此恶劣，对双方而言都是悲剧。

德国外长贝尔伯克也表示，俄罗斯对乌克兰的威胁非常真实，但不知道俄方是否已经决定发动攻击。她再次呼吁俄罗斯总统普京撤军，重申如果俄罗斯入侵乌克兰，将面临前所未有的制裁。