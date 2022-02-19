G7外长发表联合声明 呼吁俄罗斯采取外交途径降低紧张局势

在乌克兰紧张局势持续升级之际，七国集团外交部长周六发表联合声明，呼吁俄罗斯采取外交途径缓解紧张局势，并从乌克兰边境实质撤军。

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法新社消息，法、德、英、美、意、加拿大、日本及欧盟高级代表在周六发布的联合声明中强调，“任何对乌克兰新的军事侵略行动将造成严重后果，由此导致的经济制裁将使俄罗斯经济遭到"重创"。

法国外交部发出的这项七国集团外长声明，呼吁俄罗斯"选择外交途径"，降低紧张程度，从乌克兰边境撤走大部分武装部队。

G7外交部长以及欧盟外交安全政策最高代表博尔顿周六召开会议，共商乌克兰紧张局势，并在会后发表声明。声明指出，G7严正关切俄罗斯在乌克兰边境周边集结军事力量，俄罗斯此举是冷战结束后在欧洲最大规模军事部署，对全球与国际秩序构成挑战。

G7外长呼吁俄罗斯采取外交途径缓解紧张局势，从乌克兰边境实质性撤军，并完全遵守包括降低风险与军事活动透明化在内的国际承诺。不过外长也指出，并未看到俄罗斯减少在乌克兰边境军事活动的证据。

G7外长声明指出，有注意到俄罗斯近日宣布愿意进行外交接触，G7外长强调，愿意与俄罗斯就欧洲安全、降低风险、透明度、建立信心与军备控制等共同关心议题进行对话，也重申致力于寻求和平外交解决当前危机的承诺。

乌克兰紧张局势连日升高，美国总统拜登周五表示，确信俄罗斯总统普京"已经做出入侵乌克兰的决定"，俄罗斯将在接下来一周或数天内进攻乌克兰，并将瞄准乌克兰首都基辅。

正在欧洲访问，寻求盟友共同合作的美国国防部长奥斯汀也表示，部署在乌克兰边境的俄罗斯军队已经"拉开战线"。