中国连续第六年为德国最大贸易伙伴

据《法兰克福汇报》报道，中国于2021年连续第六年成为德国最重要贸易伙伴。中德贸易额增长了15%。与此同时，德国与英国等一些其他国家的贸易交往有所下降。据《法兰克福汇报》报道，中国于2021年连续第六年成为德国最重要贸易伙伴。中德贸易额增长了15%。与此同时，德国与英国等一些其他国家的贸易交往有所下降。

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据德国联邦统计署周五发布的消息，中国于2021年连续第六年成为德国最重要贸易伙伴。德中两国之间的商品贸易额达2454亿欧元，比2020年新冠疫情第一年增加了15.1%。德国与荷兰的贸易额为2061亿欧元，增长了20.1%，位居第二。和美国的贸易额为1940亿欧元，增长了13.4%，排位第三。

2021年，德国从中国进口的商品价值达1417亿欧元，比任何其他国家都多，比上年增加了1/5。进口价值排位第二的为荷兰。德国从荷兰进口商品价值达1057亿欧元，增长了21.5%。排位第三的是美国，德国从美国进口产品达720亿欧元，增长6.5%。统计人员说，德国从中国进口的商品价值几乎是从美国进口的两倍。

自2015年以来，德国产品最大出口国一直是美国。2021年，德国出口到美国的商品价值达1221亿欧元，增长18.0%。出口到中国的价值为1036亿欧元，增长8.1%，排位第二。排位第三的是出口到法国的产品，价值为1023亿欧元，增长12.6%。

德国与英国的贸易则在下降。2021年1月1日英国脱欧后。德英贸易往来下滑，2021年为974亿欧元，下降了4.6%。英国在德国最重要贸易伙伴排名榜上，从第七位下滑到第十位。对英国来说，这是自1950年开始对外贸易统计以来在德国贸易伙伴排名中最差的位置。

尽管由于半导体等重要部件的供应瓶颈导致生产有所迟缓。但汽车仍然是2021年德国最大出口畅销产品，出口机动车和机动车零部件达2094亿欧元，比2020年增长了11.6%。紧随其后的是机械设备的出口，出口价值达1944亿欧元，增长了10.3%。占第三位的是化工产品，出口价值达1363亿欧元，增长了21.7%。

德国进口最多的是数据处理设备，电气和光学产品，价值达1277亿欧元，增长了9.9%。其次是汽车和汽车零部件，价值达1138亿欧元，增长1.1%。进口位居第三的是化学产品，去年进口价值为933亿欧元，增长了15.9%。