北京冬奥闭幕 德语媒体说"终于结束了" 。德国电视一台体育节目主持人Markus Othmer在领英网上写道：“中国是一场政治噩梦"。

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德国《焦点》周刊认为，中国用巨大的幻想蒙蔽了我们。令人高兴的是，冬奥会终于结束了。这是几乎一致的结束语。在奥运会上，总有赢家和输家。每回都是如此。但有一点改变了：奥运五环的工具化和社会政治带来的巨大冲力。就是否参与在专制政权下的体育比赛的问题，人们没有普遍具有约束力的答案。每个人都必须自己做出抉择。北京冬奥会提供了美好世界的幻觉。但在冬奥会期间，中国的人权状况并没有好转。而国际奥委会的公众形象则有如一张丑陋的脸。德国电视一台体育节目主持人Markus Othmer在领英网上写道：“中国是一场政治噩梦。我不断经历的国家监控无所不在，侵犯人权的行为让我目瞪口呆。”德国两位奥运冠军说，再也不要来中国了。北京冬奥留下的是什么呢？是一个没有答案的信仰问题，是巨大的幻想和中国的大规模宣传。

德国《明镜》周刊的评价是：国际奥委会迫切需要投资其公信力，因为奥运理念将无法长期应对北京那样的谎言。

德国电视一台推出了主持人Markus Othmer 的总结语：体育上乘，政治上存在问题。

奥地利的《维也纳报》对冬奥会的观众表示了关注。该报写道：东京的夏季冬奥会几乎必须在没有体育迷的情况下进行。北京希望在几个场馆将观众率提高到至少50%。到底谁有资格进入场馆，一直存在很多秘密，因为受到许可的记者很少有机会与场馆内的人交谈，因为他们是通过不同的出入口进入场馆的。北京的外国记者也被禁止以其他方式开展工作。他们几乎无法从体育场的观众那里听到任何评论。但美国《华尔街日报》现在对观众一事进行了报道，从而证实了一些假设，即到场观众主要是对中国共产党抱有很大善意的贵宾。比如，青年人的地方挤满了共产党的青年干部，国际友人的地方则挤满了外国商业协会的代表。但这种现象并非中国独有。在世界各种体育赛事中，特殊贵宾得到额外待遇是很常见的。而一党制国家中的社会信用体系则不断地奖励和惩罚人们在政府眼中所做的好事或坏事。但北京奥运会组织者承诺的观众多样性似乎最多只能说在年龄、性别和职业实现了。当涉及到观众的政治立场时，这种多样性几乎就不存在了。