布林肯：所有迹象显示"俄罗斯即将入侵乌克兰"美国将努力到最后一刻

美国国务卿布林肯周日表示，所有迹象显示，"俄罗斯即将入侵乌克兰"，不过布林肯强调，美国将努力到最后一刻，透过外交努力遏阻俄罗斯入侵行径。慕尼黑安全会议闭幕，德国总理朔尔茨表示，乌克兰局势没有缓和，外交途径仍然是解决问题的手段。

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路透社报导，尽管乌克兰总统泽连斯基呼吁对俄罗斯实施制裁，但美国仍坚持既定立场，拒绝"预先"向俄罗斯实施制裁。美国认为，立即采取制裁行动"适得其反"，甚至可以向俄罗斯总统普京提供向乌克兰发动进攻的"借口"。

布林肯周日接受美国有线电视新闻网（CNN）周日节目"美国国情"采访时表示，“制裁的目的首先是试图阻止俄罗斯不要进入战事。如果现在启动制裁，威慑力就被解除"。

布林肯说，美国总统拜登准备"在任何时间以任何方式"和普京商讨解决之道，而除非俄罗斯已发动侵略，否则他也准备按计划计下周在欧洲与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈。他说，美国将一直到最后一刻，致力利用每个机会，看看是否能透过外交途径打消普京入侵乌克兰的计划。

另外，英国首相约翰逊周日向英国广播公司（BBC）表示，如果克里姆林宫下令入侵乌克兰，美国和英国将寻求切断俄罗斯企业取得美元和英镑的渠道。

约翰逊表示："我们目前看到的计划可能是欧洲自1945年以来最大的战争。"他指出，俄罗斯一旦入侵乌克兰，面临的制裁将比之前宣布的更严厉。

约翰逊说，英国和美国不会让俄企"以英镑和美元交易"。此举将使俄罗斯企业遭受"重创"。

伦敦是全球外汇交易重镇，英国警告，如果俄罗斯侵略乌克兰，英国将禁止俄企在伦敦筹资，并将宣布俄罗斯人在英国的地产和企业所有权。

俄罗斯是全球重要石油、天然气和金属出口国之一，而这些商品又多以美元计价交易，一旦俄企的美元市场管道被断，恐遭严重的打击。

俄罗斯总统普京不断呼吁国内降低对美元的依赖程度。

俄罗斯石油公司执行长谢琴（Igor Sechin）2019年表示，公司已将合约计价货币从美元换成欧元，以避免美国对其交易祭出的制裁。

另据报道，为期三天的慕尼黑安全会议闭幕。乌克兰局势是本届会议的焦点，德国总理朔尔茨表示，乌克兰局势没有缓和，欧洲有再次发生战争的危险，外交途径仍然是解决问题的手段。

北约秘书长斯托尔滕贝格表示，已经致函俄罗斯外长拉夫罗夫，提议进行更多对话，化解可能发生的冲突。

美国副总统哈里斯重申，俄罗斯如果入侵乌克兰，将会遭到前所未有的经济制裁。