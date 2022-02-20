法国外长：为维护台湾海峡稳定 已做好采取行动的准备

欧盟22日将在法国举办印太外长论坛，除了美国与中国外，约有30国外长参与，这次论坛首次集结包括东非、南非以及阿拉伯国家，一起与印太地区等合作伙伴面对面交流。法国外长勒德里昂接受访问表示：为维护台湾海峡稳定 已做好采取行动的准备。

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中央社报道，欧盟外交和安全政策高级代表博莱尔将与目前担任欧盟轮值主席国的法国外长勒德里昂共同主持开幕式。欧盟对外事务部（EEAS）周日公布，这次论坛首次集结了包括东非、南非以及阿拉伯国家，一起与南亚、东南亚、东亚和太平洋等合作伙伴面对面交流，论坛将强调欧盟及成员国深化在印太地区的参与并促进以开放和包容为基础合作模式的雄心。

印太外长论坛聚焦议题主要为连结与数位化、气候环境及健康、安全国防等3领域。

根据主办国法国公布的资讯，印太地区参与的国家包括日本、印度、印尼、马来西亚、新加坡、南韩、泰国、越南等，没有中国代表参加，美国也没有参与。

消息称，法国外交部长勒德里昂近日接受日本经济新闻书面采访时表示，为了维护台湾海峡的稳定，已做好采取行动的准备。言下之意，法国军队将采取在台海周边航行等行动以牵制中国。

消息援引日本经济新闻报导，欧盟周二在巴黎举行的印太地区国家外长论坛，包括欧盟、印度太平洋国家的外长等超过50人将透过视频或面对面的方式开会讨论。在此之前，日经以书面方式专访勒德里昂。

对于中国军事威胁逐渐升高的台湾海峡局势，勒德里昂说："谴责所有企图改变现状的尝试，我们为了防止发生冲突，有做好采取行动的准备。"

勒德里昂表示，在太平洋的法属新喀里多尼亚岛（New Caledonia）等地有法军基地，台湾海峡的稳定对周边地区全体的稳定至为重要。他虽未明确点名中国，但言下之意，对中国具威胁性的海洋行动感到不安。

法国政府2021年派遣核动力潜舰航行于南海地区，对周边海域威摄力的强化显得积极。

为了与台湾加强关系，欧盟与台湾考虑洽签自由贸易协定（FTA）、投资协定。对此，勒德里昂说："支持能促进与台湾之间的贸易关系、有助于市场开放的非关税壁垒撤除等所有计划。"

报导说，欧盟2015年宣布尝试与台湾签署投资协定的可能性，但因顾虑到中国等因素，迟迟未展开谈判；欧洲议会2021年10月要求欧盟研议签署协定；最近，欧洲方面急速与中国保持距离，与台湾接近。法国1至6月轮值担任欧盟主席国，可能对有关欧盟对台湾贸易的整体讨论产生影响。

勒德里昂并表示说，法国与日本在印太海域的安全保障一样是基于支持自由航行的想法，希望与日本加强关系。法军2021年曾参加在日本境内的演训，进行法美日3国离岛防卫联合演训。