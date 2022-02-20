马克龙再次与普京会谈 双方同意推动乌东停火并透过外交手段解决危机

乌克兰危机持续紧张之际，法国总统马克龙周日与和俄罗斯总统普京再次举行电话会谈，双方同意尽一切努力尽快在乌克兰东部实现停火并将以外交手段解决乌克兰危机。

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法新社援引法国总统府爱丽舍宫表示，"法国与俄罗斯元首一致同意推动乌克兰东部地区停火，这一点非常重要"。而莫斯科方面也表示，在普及与马克龙1小时45分钟的会谈中，双方同意“加强外交努力”。

俄罗斯与盟国白俄罗斯的联合军演原定周日结束，但此前白俄罗斯突然宣布延长演习，同时俄罗斯将在乌克兰北部边界附近留驻大批部队。

法新社并援引法国总统顾问表示：“没有战争的每一天都是和平胜利的一天"。他说，"我们对局势深感担忧，但我们仍然相信外交渠道并未枯竭。'球'现在在普京一方”；而美国直到目前为止仍然坚信俄罗斯“即将”入侵乌克兰。

不过，针对导致局势恶化的责任者普京与马克龙看法不一，普京认为乌东局势恶化责任在乌克兰一方，而马克龙称，乌东分离武装应该负主要责任。

俄罗斯在乌克兰边界外集结十多万大军，被西方指责即将挥军入侵乌克兰。目前仍未见俄军发起攻击，但乌克兰政府军与东部亲俄分离武装势力近日冲突日益激烈，恐将引爆俄乌战火。

爱丽舍宫还表示，普京向马克龙重申，俄军会在完成与白俄罗斯的军演后撤离。马克龙表示，有关说法必须得到证实。双方也同意在周一举行欧安组织、乌克兰与俄罗斯的三方会谈。

乌克兰总统泽连斯基周日推文呼吁停火，同时也表示乌克兰支持在乌克兰问题三方联络小组的架构下进行和平会谈。这个小组由乌克兰、欧洲安全及合作组织（OSCE）及俄罗斯代表组成。

马克龙表示，两国领导人同意“有必要通过外交渠道解决当前危机，并尽一切努力实现这一目标”，他并表示，两国元首之间进行了多次外交交流。

法新社报道，马克龙将在“未来几个小时”与德国总理朔尔茨及和美国总统拜登会谈，马克龙还可能与英国首相约翰逊和意大利总理德拉吉通话，就乌克兰局势交换意见。

美国驻欧洲安全与合作组织（OSCE）将在21日召开常驻代表的特别会议，会中将针对缓减当前乌克兰局势寻求可行之道。

波兰外交部次长雅布隆斯基（Pawel Jablonski）向波兰新闻社（PAP）表示："将在21日召开这项会议。"此前因乌克兰东部的冲突加剧，应乌克兰要求，欧安组织将于周一举行会议。