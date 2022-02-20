Antoine Bondaz：慕尼黑会场对王毅的讲话多有错误解读

为期三天的慕尼黑安全会议进入最后一天，乌克兰危机显然是此次会议的焦点议题，除了危机的主角俄罗斯，乌克兰与美国之外，中国在乌克兰问题上的立场也备受瞩目。中国外长王毅2月19日在慕尼黑会议上的有关捍卫各国领土完整的讲话引发外界诸多猜测，有评论认为北京或许正在拉开与莫斯科的距离。此外，王毅所谓中国在应对反对极端分子的问题上借鉴法国经验的言论也引发法国舆论反响。最后，英国首相约翰逊将乌克兰危机与台湾问题相提并论，这两者之间究竟有多少可比性？法广就此电话采访了曾经在慕尼黑会场出席会议的法国战略研究基金会中国与朝鲜半岛问题研究专家安多瓦纳-彭达兹（Antoine Bondaz）先生。

广告 继续浏览后续

法广 ： 彭达兹先生，您好，非常感谢您接受法广的采访，首先王毅周六在慕尼黑发表的所谓“每一个国家都有捍卫自己领土主权完整的权利，乌克兰也不例外”的言论引发诸多评论，有评论认为这是 中国在乌克兰危机上的立场转变，您对此有何看法？

Antoine Bondaz： 我认为昨天在慕尼黑对王毅的讲话的理解有许多过渡的解读，因为其实王毅的讲话只是重复了中国官方一贯的立场，这是中国在南中国海以及台湾等其他主权争夺问题上的一贯的说法。王毅的讲话并没有任何新意，这根本不是有意要支持乌克兰。我们知道，自从2014年以来，尽管中国继续强调捍卫领土主权，但是，中国并没有在克里米亚受到侵略问题上发表看法。尽管中国并没有公开支持俄罗斯的入侵，但是，中国政府也并没有谴责俄罗斯的侵略行为，也没有就乌东地区的独立共和国发表看法。所以，可以说，中国的立场是前后一致的，认为中国会在军事上或者政治上增援俄罗斯的人的想法是错误的，中国很可能会一如既往，不加置评，中国很可能会面对俄罗斯违背国际协议，侵犯乌克兰主权而继续保持沉默。我认为最近几周来在中俄关系问题上有许多错误地解读，有人认为中俄之间的靠近会导致中国政府公开支持俄罗斯，而事实并非如此，中国在2014年时并没有公开支持俄罗斯，今天也不会，而中国的沉默立场才应该遭到谴责。

法广： 英国首相约翰逊在慕尼黑发表讲话中指出，如果西方国家不遵守其支持乌克兰独立的承诺，将在全世界产生破坏性的后果，包括对台湾。我们知道，台湾各界高度关注乌克兰危机，担心台湾会成为乌克兰第二，您认为台湾方面是否有理由担忧？

Antoine Bondaz：必须明确区别乌克兰危机与台湾危机，因为这两者之间存在着根本地区别，因为台湾享有美国的国防防卫保障，而乌克兰并没有，我在慕尼黑会场从头至尾倾听了首相约翰逊的讲话，他是在讲到印太地区的战略安全与被他叫做欧洲大西洋地区的战略安全之间的关系时提到台湾问题的，他说这两者之间会互相影响，也就是说在亚太地区发生的一切会对欧洲大西洋地区产生影响，在这一点上，包括法国在内的欧洲国家都是认同的。因此，我不会将乌克兰与台湾问题相提并论，并不是因为俄罗斯要入侵乌克兰，中国也会入侵台湾。不过，我认为十分明显的是，美国在阿富汗问题上的撤兵策略会更加直接地影响台湾，因为中国政府会利用这一点试图使台湾丧失对美国的信心，试图说服台湾人一旦发生战争，美国并不会出面干预等等。所以，我在这里要再次强调台湾与乌克兰的处境截然不同，美国方面已经反复指出并且多次强调，一旦台海爆发冲突，美国方面必将以某种方式介入。

法广： 中国外长王毅在慕尼黑会议上再度重复中国在伊斯兰等问题上吸取法国等国的去极端化经验，您对此有何评论？

Antoine Bondaz：王毅的说法是中国官方的一贯说法，中国驻华使馆也多次重复过类似的言论，这里涉及的并不是直接的反恐，而是去极端化。中方所指 的是法国各地存在的去极端化中心，但是，我在这里必须指出法国的去极端化中心与中国新疆的再教育营之间的根本区别：在法国，并不存在被强迫关押营，并不存在强迫劳动，更不存在宗教与文化灭绝等等。中国各方的目的显然是要利用西方的做法来为自己的新疆政策做辩护，但是，这些政策之间往往并没有可比性，很显然，法国的去极端化政策与中国的新疆政策是绝然不同的。

法广： 法国总统马克龙今天按计划将与俄罗斯总统普京举行电话会谈，法国作为欧盟理事国以及北约成员国是否拥有足够的筹码来说服普京打消武装攻打乌克兰的计划？

Antoine Bondaz ：其实法国更主要的是作为《明斯克协议》的签署国来参与谈判，这比作为欧盟轮值主席国的地位更加重要。法国负责欧盟事务的外交官员最近几天来已经反复强调法国在乌克兰危机上的策略，法国的目的是为俄罗斯提供外交解决危机的可能性，使俄罗斯不至于陷入除了战争别无选择的处境。因此，倘若俄罗斯做出战争的选择，那么，这是俄罗斯自己的选择。法国方面主要是期望强调这一点，强调外交解决危机是可能的。不过，今天，走出危机的途径并不明朗，关键取决于俄罗斯，而俄罗斯似乎已经在战争的路径上已经走得太远。这就是为什么，无论是在华盛顿，在布鲁塞尔，还是在慕尼黑，尤其是在基辅，形势都十分令人悲观！

法广：乌克兰总理要求北约拿出乌克兰加入北约的时间表，但是，北约的规章规定拒绝纳入有边境争议的国家，这应该也是俄罗斯挑起争端的原因之一，您认为北约应该如何回应乌克兰的要求呢？

Antoine Bondaz ：就目前而言，北约及其主要成员国的立场是十分明确的。北约并没有将乌克兰的加入列入时间表。但是，可以肯定的是倘若俄罗斯军事入侵乌克兰，这将加强北约成员国之间的协作，将加强波罗的海国家之间的防卫合作，加强俄罗斯周边国家对北约的需要。乌克兰危机加强了欧盟国家与美国之间的合作，无论是在乌克兰的未来问题上，而这在几年前并不存在。此外，在制裁问题上，乌克兰也提出要求欧盟加于制裁，在此问题上，法国作为欧盟轮值主席国的立场是继续外交谈判。

非常感谢法国战略研究基金会中国与朝鲜半岛问题研究专家安多瓦纳- 彭达兹（Antoine Bondaz）先生接受法广的专访。