中国人口快速变老 官方规划因应

中国65岁以上人口已超过2亿，官方近日发布到2025年的养老服务体系规划，首次提出“大力发展银发经济”，并指出要渐进式延后法定退休年龄、稳步建立长期护理制度等。

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中国人口快速变老，官方发布5年规划因应。该报道引述中国官方新华社消息说，为实施积极应对人口高龄化国家战略，中国国务院印发“‘十四五’（2021到2025年）国家老龄事业发展和养老服务体系规划”。

这份规划指出，中国老年人口规模大，高龄化速度快，老年人需求结构正在从生存型向发展型转变，建设高龄事业和养老服务体系的重要性和紧迫性日益凸显，任务更加艰巨繁重。“规划”订出了养老服务床位总量、养老机构护理型床位占比等9个主要指标，并部署9方面具体工作任务，包括扩大普惠型养老服务覆蓋面，强化居家社区养老服务能力，完善老年健康支撑体系，大力发展银发经济等。

其中，“大力发展银发经济”是首次提出，包括发展老年用品产业，加强老年用品研发制造，同时在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域，规划布局10个左右高水准的“银发经济产业园区”。“规划”还提到，要不断扩大基本养老保险覆蓋面，尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹。实施渐进式延迟法定退休年龄。构建长期护理保险制度政策架构，协同促进长期照护服务体系建设。

据中央社说，中国国家统计局1月17日公布的数据显示，从年龄构成看，16至59岁的劳动年龄人口占全国人口比重为62.5%；60岁及以上占18.9%，其中65岁及以上人口2亿56万人，占14.2%。相较于2021年公布的第7次全国人口普查结果，当时65岁及以上人口占全国人口的13.5%，显见中国人口老化趋势正快速发展。