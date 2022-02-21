中国军舰激光照射澳大利亚军机 莫里森促北京调查解释

就日前一艘中国军舰用激光照射一架澳洲巡逻机，澳洲总理莫里森今天表示，当时中国军舰非常接近澳大利亚领土，澳大利亚要求中国进行“全面调查”。事件表明中澳紧张关系再现升级迹象。此前这两个国家曾在贸易、网络安全和选举干预方面出现摩擦。

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据路透社今天报道称，澳洲总理莫里森今天表示：要求中国全面调查中国军舰激光照射澳军机事件。澳大利亚总理莫里森周一在广播中说，澳洲政府还没有收到中国对上周四这起事件的解释，澳洲认为该事件是“危险和鲁莽的行为”。

据澳洲国防部周六表示，一艘中国军舰在澳洲专属经济区内用激光照射了一架在澳洲北部航道飞行的澳洲军机，这可能危及人员生命。

“澳大利亚本土的人甚至可能可以看到这艘舰艇，”莫里森周一在塔斯马尼亚向记者表示，澳洲已透过外交及国防管道，要求对此事件进行全面调查。

路透社说，中国驻堪培拉大使馆没有回应置评请求。北京没有对这一事件进行公开评论。

据华尔街日报今天报道称，澳大利亚指责中国海军使用军用级别激光照射在澳领海上空飞行的一架侦察机，中澳紧张关系再现升级迹象。此前这两个国家曾在贸易、网络安全和选举干预方面出现摩擦。

澳大利亚国防部表示，2月17日，澳大利亚一架P-8A Poseidon飞机在监控两艘向东驶过澳大利亚北部阿拉弗拉海的中国海军舰艇时，遭其中一艘舰艇的激光照射。据澳大利亚国防部称，像这样的行为有可能危及生命，”澳大利亚国防部称，“这种行为不符合专业的军事操作标准。”

澳大利亚国防部长彼得·达顿(Peter Dutton)周日表示，这种激光为军用级别，旨在破坏雷达设备，可能会使飞行员暂时失明。他称，使用这种激光是蓄意侵犯行为，并称澳大利亚领海通常看不到中国海军活动。

这两艘中国军舰之后通过了托雷斯海峡，目前位于珊瑚海。

这起激光照射事件加深了中澳外交关系裂痕。目前正值澳大利亚即将在几个月内举行大选之际，总理莫里森(Scott Morrison)在国家安全和国际关系方面的表现将成为选民辩论的话题之一。

2020年，在莫里森推动展开新冠溯源国际调查后，澳中关系恶化。自那以后，中国警告本国公民不要赴澳旅行，并对澳大利亚的煤炭、大麦和葡萄酒等某些进口商品施加贸易限制或征收关税。

本月早些时候，澳大利亚情报机构负责人指控他国曾试图干涉澳大利亚选举。媒体报道后来称这个国家是中国，对此，中方回应称从未干涉过澳大利亚内政。

澳大利亚国立大学(Australian National University)国际安全和情报研究教授John Blaxland称，中国以前从没在离澳大利亚这么近的地方使用过激光，但澳大利亚在南中国海(South China Sea，中国称南海)附近巡逻时遭遇过类似恐吓行为。他说，“我们看到的是，中国的强硬态度在缓慢升级，”Blaxland说。“澳大利亚政府以一种能引起集体共鸣的方式作出回应是恰当的。”