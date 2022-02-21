中国否认3月坠撞月球垃圾部件是中国发射器残骸

中国今天否认一些专家所说，将于3月坠上月球的一个残骸，是中国航天发射器的零部件。中国官方否认时，没有给出细节。

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北京否认中国火箭升空部件残骸将在月球上坠毁。 稍早1月底，计算小行星和其他物体轨迹的软件创建者、天文学家比尔-格雷宣布，将于3月4日坠毁的空间碎片是属于美国SpaceX公司的第二级火箭残骸。但比尔-格雷上周收回了这一声明，并承认是一个计算错误，而且改称坠落月球的残部件是2014年中国发射的一枚火箭的一个残骸。

中国外交部今天回应提问时否认这一说法，并保证说，有关火箭 "已经安全地重新进入地球大气层并完全燃烬。

据中国外交部发言人汪文斌告诉记者，北京 "自觉地致力于其空间活动的长期可靠性"。

法新社说，根据比尔-格雷称，他的追踪轨迹软件被美国宇航局资助的观测计划所使用，所说的残骸物体属于中国长征火箭，当时发射嫦娥5-T1飞船并送入太空。此类发射是中国航天局月球探测计划的一部分。

中国在2019年初发射了一个航天器，降落在月球背面，法新社说这是世界第一次的创举。不过中国过去曾失去对航天器的控制，包括在2021年5月，长征-5B火箭的第一级主体在印度洋上空解体。2020年，另一枚长征导弹的残骸坠砸到科特迪瓦的一个村庄，造成破坏，但没有人伤亡。