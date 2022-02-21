举办了两届奥运会之后 中国瞄准世界杯但欠国足水平太差？

中国在举办了夏季奥运会、冬季奥运会之后，中国是否开始梦想着举办世界上最受关注的体育赛事即足球世界杯？但法新社说，中国或许不得不再等待，因为有国际足联的规则限制和中国国家队的水平仍然不足的客观障碍。

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二十年来，中国举办了世界上最大的比赛，从篮球到田径，包括一级方程式赛车和两届奥运会，在这两届奥运会期间，硬件以及服务有了很大改善。现在所缺少的只是一场世界杯足球赛。为了酝酿被誉为足球迷的习近平主席希望的申办，中国目前正在建设或翻新许多体育场馆。

据法新社说，但仍有几个障碍。根据非正式的规定，FIFA不能让同一个州际连续举办两届世界杯，这将使中国最早在2030年才成为候选国，因为在卡塔尔（2022年）、美国、加拿大和墨西哥（2026年）之后。

专门研究中国足球的 "狂野东方足球 "网站的创始人卡梅隆-威尔逊说，目前缺乏 "政治意愿"。据他说，"许多人认为，在他们确信国家队足够优秀之前，中国可能并不想主办世界杯，以避免以惨败和提前遭淘汰的方式让国家难堪。"因为主办国自动获得资格。在所有的主办国中，只有南非（2010年）在第一轮比赛中就被淘汰。

尽管足球进步并增加了外国人入籍球员，但中国国家队在国际足联的排名中仍然停留在第75位。这支球队在中国经常被嘲笑，并在2月初再次以3-1的比分屈辱地败给了越南。

那么，世界上人口最多的国家出现这种令人失望的水平的原因是什么？据上海上港俱乐部前技术总监马德斯-戴维森（Mads Davidsen）认为，"缺乏长期投资，都渴望在短期内获胜"，特别是希望通过不断 "更换教练"。他称，"当我在中国时，我的建议是要有8-10年的运动水平愿景。之后，你必须遵循一个既定的时间表，并等待结果。他认为中国 "在2034年或2038年 "申办的时机或可成熟。

曾在2010年代为几家中国俱乐部效力的法国环球教练菲利普-特鲁西埃认为，"目前还没有足够的基础设施和能够提供专业足球教程的教练"。

即使拥有一支有竞争力的球队并不足以赢下世界杯举办权。据迈阿密大学（美国）体育管理教授李波指出："世界杯举办权竞争（......）比奥运会激烈得多"，因为 "目前的投票形式要求感兴趣的国家与FIFA成员要有良好的关系"。"除了得到亚洲的支持，中国还需要得到欧洲和非洲的支持，"他认为，中国的足球官员在国际足联内部不是很积极。

不过，2010年，当卡塔尔赢得2022年世界杯的主办权时，卡塔尔也是一个足球侏儒。但它已经能够将其足球水平从世界第113位提高到今天的第52位。

那么中国的模式？据卡梅隆-威尔逊说，中国需要下大功夫改善。他说：中国人需要鼓励父母让他们的孩子把时间花在无休止的家庭作业以外的事情上，比如踢球。中国也需要重新思考其体育机构改革。卡梅隆-威尔逊认为：“中国足球正在消亡，因为它被政治控制，而不是由运动员控制。”

Philippe Troussier现在是越南20岁以下球队的教练，他认为中国足球每年都在进步。据他说，"中国的足球比赛已经有了很大的发展"，知道注重发现、选拔和培训年轻运动员。他甚至乐观地认为，"总有一天，中国会成为世界足球大国，那就努力从入围参加2026年世界杯作为迈向成功的第一步。"