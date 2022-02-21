传前深圳书记写诗“战徐州”声援徐州8孩母：恶行必追究！

网传杨某侠与董某民结婚证照片

中国江苏徐州8孩案持续发酵，港媒今天引述网上消息说，前深圳市委书记厉有为赋诗“战徐州”声援8孩母，“史实休遮掩！恶行必追究！全民战徐州，曙光在前头！”，网友纷点赞。但有消息说，此诗疑因“审查”而未能在网上大幅传开。还有消息说，全国已经统一部署要开始“息声”。

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据中央社今天引述媒体报道称，声援徐州8孩母 传前深圳书记写诗“战徐州”，声援徐州8孩母。该报道综合头条日报等港媒今天消息说，84岁的厉有为曾于1993至1998年担任深圳市委书记，锐意改革。网传他日前在微信朋友圈发布“战徐州”诗一首，声援近期广受瞩目、涉及妇女拐卖的徐州8孩案当事人。

厉有为的诗写道，“刘邦战徐州，汉室天下留。苏轼战徐州，纪念苏黄楼。我军战徐州，淮海大捷收。网民战徐州，徐州已蒙羞。天道不可灭！民心不可丢！史实休遮掩！恶行必追究！全民战徐州，曙光在前头！”

有网友称赞厉有为的诗“好诗”、“向老人家致敬”。但报道说，此诗疑因“审查”而未能在网上大幅传开。

徐州丰县8孩母的遭遇一月底经由中国短影音平台抖音曝光。影片中可见这名育有8个孩子、据称名为“小花梅”的妇女脖上被她的“丈夫”系著狗链，囚禁于阴暗破屋内，“丈夫”并指她患有精神疾病。随着事件逐渐传开，大陆网上舆论沸腾，并指向涉及中国社会长久以来的妇孺拐卖问题。

由于徐州官方的调查结果和说法无法让民众信服，中国网上开始出现“全民办案”现象；与此同时，百名北京大学校友及在校生联名向中共中央、中国国务院发表公开信，要求予以彻查并“给全国人民予权威答复”，但公开信很快被删。

在延烧20多天、国外媒体也持续披露的情况下，江苏省政府终于介入，17日宣布将对此案成立调查组并严肃追责。不过，江苏官方表态后，与8孩案有关的言论管控据指有趋严之势。

据中央社说，微信网民“F姜立军”稍早前发文说，针对此案，全国已经统一部署要开始“息声”，“调查组成立次日，各地活跃人士已经接到警局电话，删除有关铁链女的所有贴文图片视频，退出声援签名连署，否则后果自负”。