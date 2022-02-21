徐州8孩案村子被铁皮围起来了

根据网络影像及照片显示，江苏丰县董集村及周边地区架设绵延数百公尺的铁皮围墙，将全村及周边地区团团围住。原始影像已被下架。中央社刊照片（图取自twitter.com/jenniferatntd）

江苏省官方日前成立徐州8孩案调查组后，官方除启动维稳模式大举删文及警告外，被套上铁链的“8孩妈”传出已被转移他处，下落受到关注；而事发的董集村一带则被架设铁皮团团围住。消息称，中共当局对“8孩案”的维稳措施持续展开。

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据中央社今天报道称，徐州8孩案传受虐女被转移，事发村落被围上铁皮。根据网络影像及照片显示，江苏丰县董集村及周边地区架设绵延数百公尺的铁皮围墙，将全村及周边地区团团围住。原始影像已被下架。

此外，率先披露案件当事人董志民与杨庆侠结婚证的中国调查记者邓飞，日前公布一名徐州市沛县民众的来信指出，在距董集村约5公里处仍然“有些被困的年轻女子，也是被从别处带来，关在家里与外界隔绝”。

中共江苏省委、江苏省政府17日宣布针对徐州8孩案成立调查组，被中共大小官媒全数转发。然而，中国民间对江苏官方此举并不抱持太大希望，反而多半认为这是中共官方出手“降温、定调”的讯号。

该报道综合中国及海外网络讯息，知情人士直指，江苏省官方调查组进场调查的第一件事，就是董志民、杨庆侠的结婚证究竟是谁泄漏的？不少中国网友除对此大感失望，并表示此举实是承袭中共官方“不解决问题，先解决提出问题的人”的作法。

网络影像及照片并显示，为进一步防止包括志工、民间调查记者在内的热心人士接近，除原有由当地警方设置的检查哨外，江苏丰县董集村及周边地区上周起更以“防疫”为名，架设起绵延数百公尺的铁皮围墙，将全村及周边地区团团围住，只在道路留下缺口，由员警把守一一登记人车证件。

更受注意的则是事件当事人─受虐“8孩妈”目前的处境及下落。先前，2名试图前往江苏省丰县精神病院视她的2名女性志工，一度被警方拘留。她们虽被释放，但公开指控拘留的员警涉嫌动粗，身上出现被殴的伤痕。当地警方这一举止，反让外界怀疑“8孩妈”的行踪究竟何在？

据多次领先披露徐州8孩案讯息的维特帐号“骄傲女孩”及其他中国网友指称，“8孩妈”似有可能已经不在原先收治她的丰县精神病院，而被转移他处。其中“骄傲女孩”指称，丰县精神病院的人“都不知道李莹（外界普遍认为的8孩妈身分）在哪儿了”；另一名中国网友则说，8孩妈“不在丰县，也不在徐州”。

除“8孩妈”外，徐州境内其他可能被拐卖受虐的女性下落也受到关注。邓飞透过微博表示，一名铜山民众写信告诉他，距董集村5公里处“还有些被困的年轻女子，也是被从别处带来，关在家里与外界隔绝”。“虽然没有像‘铁链女’（8孩妈）一样地悲惨，但境地也不好，这些女孩可能是家人‘嫁’过来的”。

另据网络讯息，中共当局对“8孩案”的维稳措施持续展开。其中，先前参与声援此案连署的相关大学校友，已陆续接获通知要求撤出连署；而描写中国人口拐卖的旧著、最近热卖的相关书籍，也突然从网购平台下架；而在网络上张贴声援标语相片的网友，也被要求删除相片。