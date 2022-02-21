日美首脑21日晚或22日举行电话会谈

美国和日本政府正在协调21日晚或22日上午，岸田首相和拜登总统举行电话会谈，讨论如何应对乌克兰局势等。据日本政府官员称，两国的目标是分享当前对乌克兰局势的认识，那里的紧张局势正在加剧，目前在乌克兰边境附近正部署着大量俄罗斯军队。

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预计两首脑还将讨论在俄罗斯入侵的情况下采取经济制裁等措施。

岸田首相日本时间17日同俄罗斯总统普京举行电话会谈，他向普京指出：“以武力改变现状”是不可接受的，预计岸田将向拜登说明与普京会谈的内容。

日本内阁官房长官松野博一21日上午在记者会上透露：为应对乌克兰紧张局势，日本政府在乌克兰周边国家安排了包机以保护和迎接乌克兰等地的日本居民。据松野介绍，截至19日，乌克兰境内还有约120名日本人。

11日，日本政府将乌克兰全境的危险信息提升至4个阶段的最高4级（建议撤离），并继续呼吁日本侨民尽快撤离。松野说：“现在最重要的是希望撤离的日本人能够迅速转移到安全的地方。”

松野还在记者会上宣布，G7峰会视频会议将于24日举行，岸田首相将出席。

24日的G7视频峰会将由主席国德国举办，岸田首相将出席。

松野表示，“会议将讨论包括乌克兰局势在内的外交政策。”“日本团结七国集团，引领国际社会极为重要。“我们将积极参与讨论。 ”