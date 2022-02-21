激光照射与声纳浮标 中澳互怼

针对澳大利亚指控中国海军舰艇以雷射照射澳军巡逻机，中国国防部发言人谭克非今天声称，澳洲军机当时对中国军舰投放声纳浮标，是“恶意挑衅行为”，澳方是故意散播虚假信息，进行不实指责。但澳大利亚国防部部长达顿则指激光照射事件反映中国“一贯恶劣”的行为模式。对于中国媒体“环球时报”指是因澳大利亚军机太过靠近中国军舰所致，达顿也驳斥有关说法纯属荒谬的政治宣传。中国指控澳大利亚除了军机距离中国军舰距离太近，又加控澳大利亚军机对中国军舰施放声纳浮标。中国反驳时，没有否认激光照射。

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中国军方回应澳洲军机遭照射指控说，澳大利亚军机进逼且投放声纳。据中央社今天报道称，中国国防部官网21日傍晚除发表谭克非上述声明外，还公布2张照片，宣称是澳洲巡逻机飞临共军舰艇上方“跟监滋扰”，以及这架军机投放在海面上的声纳浮标。

但照片无法辨识及证明图中的军机及浮标，是否真属于澳洲军方。

据谭克非说，澳方声明有关内容与事实完全不符。2月17日，澳洲P-8反潜巡逻机飞抵中国军舰艇编队周边空域活动，最近时距离仅4公里。在与澳军机相遇的全过程中，中方舰艇“始终保持安全、规范和专业的操作，符合有关国际法和国际实践”。他声称，从中方舰艇拍摄的照片可看出，“澳机与我舰距离很近，还在我舰周围投放声呐浮标。这种恶意挑衅行为极易引发误解误判，给双方舰机及人员安全造成威胁”。

据谭克非宣称，澳方对此还“故意散播虚假信息，对中方进行不实指责”。中方对澳方上述行为表示坚决反对，并要求澳方立即停止类似“挑衅性危险行动”，停止对中方无端指责抹黑，以免影响两国两军关系大局。

据澳大利亚国防部19日表示，事件发生时，发出雷射的中国军舰是和另一艘军舰一同向东，穿越澳洲北部的阿拉弗拉海（Arafura Sea），其后又穿越托勒斯海峡（Torres Strait）驶入珊瑚海（Coral Sea）。

澳大利亚国防部指出，当时澳军1架P-8A“海神式”巡逻机（P-8A Poseidon）飞临机场的进场跑道上空时，遭中国军舰以雷射照射，机身被照亮，人命安全也遭危及。此后直到今天，澳洲政府及朝野政党纷纷对中方公开谴责。

就澳大利亚军机近日遭中国海军舰艇以雷射光束照射；澳洲国防部部长达顿（Peter Dutton）指此事件反映中国“一贯恶劣”的行为模式。对于中国媒体“环球时报”指是因澳洲军机太过靠近中国军舰所致，达顿也驳斥有关说法纯属荒谬的政治宣传。

达顿今天接受墨尔本3AW电台访问，提到澳洲一架P-8A“海神式”巡逻机（P-8A Poseidon）于2月17日，遭一艘出现于澳洲专属经济区内的中国军舰以雷射光束照射。对此，达顿指事件反映出中国政府的行为模式。“他们（中国政府）以为采取恐吓手段，澳大利亚就会畏缩；不过，我们（澳洲）当然不会。”

达顿提醒，中国军舰所发射的雷射光，是来自“军用技术”（military technique）及“军事等级的设备”（military-grade equipment）。

达顿解释，中国政府不论是在东海对待日本的方式，还是在中、印边境对待印度的方式，都是出于“一贯恶劣”的行为模式。

中央社说，随着雷射光束照射澳洲军机事件发生，激起澳洲朝野一致反弹。不过，中共党媒“环球时报”随即发表多篇文章替中国军舰行为辩护，其中20日文引述“军事专家”宋忠平表示：“综观美国、澳大利亚（澳洲）侦察机对中国实施抵近侦察的过往，可以断定是澳大利亚（澳洲）恶人先告状。”

据达顿指出，中国的政治宣传并非基于事实，听起来有点“搞笑”（comical）；因此，他情愿多关注香港的年轻抗争者、中国网球名将彭帅，以及其他侵犯人权事件受害者的处境。

达顿向3AW电台表示，澳大利亚政府已试图针对事件与中国当局联络，目前仍在等待对方回应。他相信，中国之所以对澳洲感到不满，是因为澳洲于2018年下令禁用华为和中兴通讯的5G设备，而且澳洲也多次批评中国将南中国海军事化的行为。

达顿又认为，在习近平的领导下，中国政府在最近十年来已经变了样。他指出，中国对待台湾的方式已变得明目张胆，对澳洲和其他国家则采取经济胁迫手段，又到处收买其他国家的贪官，还试图让其他国家成为中国的“朝贡国”（tributary states）；不过，偏偏澳大利亚拒绝配合中国的作法。

中央社说，达顿也强调，澳洲希望与中国公开对话，并且维持良好关系；不过，澳洲不会接受霸凌行为，也不会放弃履行法治的义务。