激光照射：中国指控澳大利亚散步虚假信息

澳大利亚指控一艘在澳大利亚北部海岸航行的中国海军舰艇用激光照射了澳方一架侦察机，北京方面对此予以否认。 2022年2月21日照片

就澳大利亚指控中国一艘军舰上个星期激光照射澳大利亚一架军用巡逻飞机，中国周一指责澳大利亚 "散布虚假信息"。

广告 继续浏览后续

中国今天拒绝澳大利亚对海上激光照射的指责。据法新社今天报道称， 中国周一指责澳大利亚 "散布虚假信息"，因为堪培拉指责一艘中国船只用激光瞄准一架澳大利亚军用飞机的 "恐吓行为"。几年来，在贸易和外交争端中，双边关系一直很紧张，北京对加强澳美联盟以遏制中国在亚太地区的影响力感到不满。

据澳大利亚国防部称，两艘中国海军舰艇周四在澳大利亚北部海岸附近航行时，其中一艘向澳大利亚侦察机发射了激光，这 "可能危及生命"。据澳大利亚总理斯科特-莫里森说：“我只能将这一行为归结为恐吓。”

中国外交部发言人汪文斌今天回应说，有关中国船只在国际水域的行动是 "完全合法的"。汪文斌称，"我们敦促澳大利亚根据国际法尊重中国船只在相关水域的合法权利，并停止散布有关中国的虚假信息"。

澳大利亚此前在2019年曾指责中国军方用激光瞄准澳大利亚军机。当时澳大利亚直升机在南海航行。

法新社说，中国提出历史依据，对南海这个自然资源丰富的几乎全部海域提出主权要求，但与该海域接壤的其他国家也有主权要求，如菲律宾、马来西亚、越南和文莱。

该消息没有提及中国外交部发言人汪文斌回应莫里森的指控，是否否认中国军舰激光照射了澳大利亚军机。