特首选举称疫延期1.5个月 林郑月娥连任建制吹淡风

在中共总书记习近平罕有地对香港下达指令，称抗疫是「压倒一切的任务」后，特首林郑月娥宣布，特首选举将押后一个半月至5月8日举行。她当时一度要求记者提高声浪发问，称「我最近听嘢唔系听得好清楚」，令人联想起首任特首董建华当年以「脚痛」为由请辞。特首办公室已澄清她健康无碍，但两份报章今天为林郑月娥连任吹淡风，而中国统战系统在港人士卢文端亦撰文，指这是要求香港在两个月内控疫，令港府换届可在7月1日前完成。

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林郑月娥是在习近平指令公开后第三天，即本月18日公布，因应疫情严峻，行政会议通过引用《紧急法》，将原定下月27日举行的特首选举，延迟至5月8日，而提名期亦顺延至4月3日开始，当月16日结束。有关变动已获北京的央政府同意。

她解释，虽然投票只涉及1462名选委，但仍有一定公共卫生风险，加上在社交距离措施下，候选人无法正常进行竞选工作，亦难以向公众交代政纲以及与传媒互动，会削弱选举的公平、公正和公开，影响特首认受性，故需押后选举。

不过，政界一般不认为抗疫是真正理由，指特首选举最重要是得到北京祝福，延期选举是表明林郑月娥未得到祝福。建制派网媒《香港01》今(21日)天引述不具名的消息人士报道，指在习近平的「动员令」公开前夕，即本月15日，林郑月娥奉召到深圳与中央官员见面。报道没有提及该名中央官员是谁，但中央传媒已报道，国务院港澳办主任夏宝龙日前曾到深圳主持有关援助香港抗疫的会议，相信接见特首的中央官员，便是夏宝龙。《01》续引述知情人士指，「会议『气氛凝重、严肃』。对需要思索连任问题的林郑来说，这应非好兆头。」《01》又说，据闻中央对香港疫情失控「颇为失望」。「有人形容，倘港府再防疫不力，……第五波疫潮将成压跨林郑之路的最后一根稻草。」

料习近平「7.1」期间访港 港府换届不可迟

《明报》今天的政治专栏亦以《建制指中央盼7.1前选出特首 看淡林郑『延任』机会》为题评说延后选举一事，指建制派对林郑月娥施政大表不满，尤其是抗疫方面；而作为中国统战系统之一的全国侨联，其副主席兼中国和平统一促进会香港总会理事长卢文端今天亦在该报撰文，以「权威人士」建议他就延后选举作出解读为前提时间接证实，中央早前曾派员来港咨询新一任特首人选的意见，中央对此已充分掌握民意，相信中央与港人期望的特首人选基本一致。只要疫情能在两个月内得到控制，香港就能够举行特首选举。

他指出，延后选举实际上是要求港府尽一切努力，在两个月内控制疫情，以便特首选举及中央任命程序在7月1日这个港府换届限期前完成。他解释，如果

特首选举延至7月1日之后，新任待首的任期将与香港小宪法中订明特首五年任期不一致，届时便需由中国人大常委会作出决定，一如2019年立法会选举延期一样，影响太大，应尽可能避免。而疫情长时间拖下去，香港社会亦无法承受。

另外，他又说，今年是香港回归25周年之期，如果疫情不能在「7.1」前受控，「回归庆典以至国家领导人来港庆贺视察，都会受影响，是中央不希望见到的。」卢没有有提及7.1访港的领导人名字，但根据过往经验，今年应是国家主席习近平来港主持回归庆典，因为中国逢五或十皆大办的惯例亦在香港回归周年上体现，当年都会是时任中共总书记兼国家主席来港，例如江泽民在1997年告2002年来港出席庆典兼主持新一届港府就职礼，胡锦涛则于2007年和2012年来港，习近平掌权后亦曾在2017年回归期间访港。而今年更是香港「五十年不变」之期的中轴线，北京更不愿令习近平来港一事生变。

特首选举至今有两人宣有参选，分别是已是第三次有意参选但都没有拿到足够提名的前民建联成员胡世全，以及建制派「网红」冼国林。