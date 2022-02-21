疫情下近八成港人对经济前景无信心

第五波中共病毒疫情肆虐香港，港府跟随北京的“动态清零”防疫政策，令经济活动也同遭“清零”。一项调查显示，有近八成港人对香港经济前景“无信心”。另外，再有港人入禀，指疫苗通行证阻碍就业及日常生活。

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香港民主党21日公布一项调查显示，有78%港人表示对香港经济前景“无信心”或“十分无信心”，同时有近七成港人反映生活比去年差。

民主党主席罗健熙相信很大程度与第五波疫情有关：“虽然政府已经重推防疫抗疫基金，但不少行业的老闆仍叫苦连天，打工仔女不是放无薪假就是担心被裁员，或因自行快速检测呈阳性而公司又只接受政府检测报告等等情况而不知所措。”

罗健熙认为政府推出不同的防疫措施时，应该向公众交代清楚整个计划，例如强检之后的下一步是如何，将怎样遏止疫情，有清晰的抗疫路线图才能减少市民忧虑和舒缓抗疫疲劳。

同日，港府宣布“疫苗通行证”本24日起实施，12岁或以上人士进入街市、超级市场、商场和饮食店等表列处所，须接种最少一剂新冠疫苗。政府会在饮食店及会址，采用主动查核方式。超级市场、商场等会采用被动查核，市民不需要主动出示“疫苗通行证”，但执法人员有机会抽查。市民可以出示纸本或电子接种疫苗纪录，至于因为健康原因不适宜接种疫苗，出示医生豁免证明书可以进入处所。

对于港府推出疫苗通行证，继早前有港人提出司法覆核，挑战该政策后，再有港人于上18日申请司法复核，要求法庭颁令撤销疫苗通行证。申请人为罗绮媚，答辩人为行政长官、食物及衞生局局长和创新及科技局局长。

罗绮媚指，实行疫苗通行证，将令申请人无法参加地产代理牌照的考试，失去工作机会，也不能再进入街市和超市，难以购买可负担的食品和生活必需品。

另一位申请人为锺宋旺，是在本月15日向高等法院提出司法覆核，要求撤销疫苗通行证政策。锺宋旺在入禀文件指出，相关政策限制不接受注射疫苗的健康人士的人生自由，是制度上的歧视。他认为任何市民均有权不接受注射疫苗，同时享有在公共场所活动的自由和权利，强迫打针属违法。