80亿国安拨款继续不知去向

财政司长陈茂波本周三(23日)将在立法会宣读《财政预算案》，但相信这分本届政府最后一分预算案将继续不交代80亿港元(下同，折合约9亿欧元)的国家安全开支，因为本月中公布的最新政府账目仍没有披露有关拨款的细项和余额，港人甚至不知道有关拨款所指的「数年」开支指的是多少年。

广告 继续浏览后续

北京订定的《港区国安法》在2020年6月底在港实施后，港府同年12月在没有事先公布的情况下，于政府一般收入中拨出 80 亿元以支付关于维护国家安全「未来数年」的开支，但拒绝交代细节。只知根据国安法，有关支出应该用于支付国安委秘书处、警务处国安处，以及律政司就国安检控专设部门的支出，但不包括国安公署支出。

时隔一年半，港人仍无法得知80亿公帑的去向，因为财政司长办公室去年10月呈交立法会的文件，亦只是交代，该笔专门拨款的支出主要分为「经常开支」和「非经常开支」两大类，依然没有附金额的明细项，连比例也欠奉，并指根据国安法第14条，特区国安委的工作不受香港任何机构或人士干涉，工作信息不予公开。故不会对有关拨款的使用细节作进一步披露。文件又指出，很多不同的司法管辖区都不会公开涉及国家安全的开支及人手编制等细节。

在两页半的文件中，财政司长办公室表示，国安委秘书处设有专属的会计小组，以港府一贯的政策和手法处理相关的收支安排及财务事宜，并直接向财政司长汇报；而财政司长更对有关账目安排独立的财务审计，独立审计已对有关财务报表出具「无保留」的审计意见。不过，文件没有交代会计小组和独立审计人员名单。

上述交件只供议员「备悉」，毋须议员通过。及至本月中旬，港府刊登的宪报公布截至去年12月31日的政府开支状况，亦没有交代80亿元国安开支的最新状况。

民主党前立法会议员涂谨申在80亿国安拨款公布后曾批评，国安开支透明度低如「无字天书」，金额惊人，因为廉政公署作为一个有完整架构的部门，一年开支亦只是12.4亿元，若该80亿元为三年开支，每年的平均开支已等于「两个廉署」。不过，建制派议员则不愿批评国安拨款，对国安开支保密表示理解。